تخریب فضای سبز متهم اصلی آلودگی هوا/ تعطیلی مدارس در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، در جلسه تصمیم گیری کارگروه کاهش آلودگی هوا که در پی تداوم آلودگی هوای تبریز و افزایش میزان ذرات معلق هوا در تبریز تشکیل شد، به بررسی عوامل آلودگی هوا و رفع موانع پرداخت و گفت: از بین رفتن پوشش گیاهی، کاهش آبهای سطحی، انحراف در مسیر رودخانه ها، برداشت بی رویه آب، ایجاد سدها و توسعه ناپایدار از عوامل انسانی بروز آلودگی هوا در تبریز است.

وی افزود: البته میزان رطوبت دانه بندی و نوع خاک شرایط جوی و بارندگی و سیستم های هواشناسی نیز در شدت این پدیده تاثیر مستقیمی دارند که متاسفانه در کشورهای همسایه غربی ما همه عوامل برای تشدید این نوع از آلودگی فراهم شده است.

رئیسی مدیریت و کاهش اثرات ناشی از وقوع طوفان ذرات معلق را نیازمند همکاری فرا منطقه ای و در سطح ملی عنوان کرده و افزود: توسعه و ارتقای شبکه زمینی ایستگاههای اندازه گیری، ایجاد پایگاه داده و اطلاعات، توسعه شبکه سنجش از دور، تقویت شبکه اطلاع رسانی و آموزش همگانی و ایجاد مرکز منطقه ای مدیریت کاهش خطر پذیری گردو غبار به عنوان زیر ساخت های مقابله با بحران گرد و غبار بایستی در اولویت برنامه های ستاد بحران استان قرار گیرد.

فضای سبز و باغات تبریز در سالهای اخیر به بهانه توسعه مورد تخریب قرار گرفته است

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به تفاوت های این نوع از آلودگی هوا گفت: غلظت بسیار بالای ذرات، افزایش ذرات با اندازه کمتر از 2.5 میکرون و تداوم دوره زمانی حتی تا 10 روز از ویژگیهای طوفان ذرات معلق در غرب کشور است.

بیوک رئیسی همچنین با اشاره به تعداد دفعات وقوع آلودگی که در حالت متوسط بایستی کمتر از 20 روز باشد، اضافه کرد: این پدیده در سالهای آتی تا 100 روز در سال نیز اتفاق افتاده است.

وی وسعت منطقه تحت تاثیر این پدیده را فزاینده و رو به رشد عنوان کرده و تشریح کرد: در سالهای گذشته پدیده گرد و غبار بیشتر محدود به استانهای خوزستان و بوشهر بود که متاسفانه در سالهای اخیر علاوه بر غرب و شمالغرب کشور تا حوزه استانهای تهران و اصفهان نیز مشهود است.

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تبریز با اشاره به مختل شدن امورات مردم ، تنگ شدن عرصه فعالیت و مزاحمت برای بسیاری از مشاغل و فعالیتهای جاری در اثر وقوع پدیده طوفان ذرات گفت: علاوه بر آثار فوق، بروزبیماریهای متعدد تنفسی، ریوی، چشمی و پوستی نیز در اثر این نوع از آلودگی هوا شدت می یابد که ستاد بحران را مجبور به واکنش و برگزاری جلسات کارشناسی بیشتر می کند.

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین اظهار داشت: میانگین ذرات معلق در هوای تبریز 240 میکروگرم در مترمکعب بوده که این میزان در بیشترین حد خود به 560 میکروگرم در مترمکعب رسیده است.

بیوک رئیسی اظهار داشت: علت اصلی تشدید آلودگی هوا در تبریز و دیگر شهرستان های استان آذربایجان شرقی گرد و غبار وارد شده از مناطق جنوب غربی کشور بوده و بیشترین شدت آلودگی در شهرستان های جنوبی استان است.

شدت آلودگی هوای تبریز از فراز کوه سرخاب نمایان است

در این جلسه در خصوص اقدامات مقتضی در وقوع شرایط هشدار و بحران و تبعات ناشی از آن بحث و گفتگو و مقرر شد با پیش بینی و اعلام قبلی وضعیت هوا توسط سازمان هواشناسی استان، اداره کل حفاظت محیط زیست نسبت به تصمیمات مقتضی و اعلام آن جهت اطلاع رسانی همگانی اقدام کند.

در پی تداوم آلودگی هوای تبریز و افزایش میزان ذرات معلق هوا از ساعات آغازین روز شنبه 27 فروردین، جلسه تصمیم گیری کارگروه کاهش آلودگی هوا برای دومین بار در فروردین ماه با هماهنگی اداره کل حفاظت محیط زیست استان در محل سازمان هواشناسی تشکیل شد.

مدارس 10 شهرستان آذربایجان شرقی تعطیل شد

کارگروه کمیته اضطرار آذربایجان شرقی شامل محیط زیست، هواشناسی، مرکز بهداشت و مدیریت بحران استان با هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش،‌ روز یکشنبه مدارس 10 شهرستان آذربایجان شرقی را تعطیل اعلام کرد.

بر اساس این تصمیم، به علت شدت آلودگی هوا و به وجود آمدن شرایط اضطرار و هوای ناسالم روز یکشنبه مدارس پیش دبستانی، ابتدایی و راهنمایی 10 شهرستان آذربایجان شرقی شامل تبریز، مرند، میانه، ملکان، عجبشیر، آذرشهر، بستان آباد، مراغه، هشترود و بناب نوبت صبح و بعد ازظهر تعطیل اعلام شد.

بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی وضعیت اضطرار هوا تا 24 ساعت آینده علاوه بر تبریز در شهرستان های یاد شده ادامه خواهد داشت.

مرکز بهداشت استان آذربایجان شرقی از مردم تبریز و دیگر شهرهای آلوده استان به خصوص افراد مسن و دارای بیماری های قلبی و تنفسی خواست از تردد غیر ضروری در شهر پرهیز کرده و در صورت لزوم با رعایت نکات بهداشتی اقدام به رفت و آمد کنند.