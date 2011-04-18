خلع ید 952 هکتار از اراضی بیت المال در مازندران

حجت الاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از سال 85 تاکنون سه هزار و 583 فقره پرونده درباره انفال و منابع طبیعی، رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.

وی خاطر نشان کرد: امروز عزم و اراده مدیران و مسئولان استانی در جهت حفظ انفال و حقوق بیت المال مطلوب است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران، یکی از محورهای فعالیت شورا را ساماندهی برداشت شن و ماسه اعلام کرد و گفت: برداشتها باید بر اساس نیازهای واقعی و طبق قانون صورت گیرد.

وی با اتتقاد از عملکرد برخی شهرداریها در صدور مجوز نسبت به ساخت وساز خارج از ضوابط در محدوده شهرها و حریم دریا اظهار داشت: متاسفانه دراین بخش با نبودن نظارت کافی تخلفاتی صورت گرفته است.

دادستان مرکز مازندران، از برگزاری همایشی با حضور مسئولان استانی و کشوری در راستای پشگیری و مقابله با تخلفات مربوط به ساخت و ساز و رعایت نکردن ضوابط و مقررات قانونی در آینده خبر داد.

