301 فعالیت فرهنگی در بروجن انجام شد

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر در بروجن اظهار داشت: 301 فعالیت توسط شش واحد این اداره اجرا شده است.

وی افزود: از این تعداد 69 فعالیت توسط دبیرستان های دخترانه و پسرانه صدرا اجرا شده است.

حجت الاسلام مجید الهیان اجرایی 34 فعالیت توسط کانون قرآن و 74 فعالیت توسط تشکل های مذهبی این نهاد را از دیگر فعالیت ها دانست و تأکید کرد: اجرایی 12 فعالیت عمرانی و 72 فعالیت فرهنگی از دیگر فعالیت های اجرایی در سال گذشته است.

وی با بیان اینکه 40 فعالیت نیز توسط حوزه ریاست در این شهرستان اجرا شده است، خاطرنشان کرد: فعالیت های اجرایی شامل برگزاری کلاس های آموزش قرآن، نظارت بر فعالیت های مراکز قرآنی و هیئتها، ساخت و تکمیل خانه های عالم و اعزام مبلغ است.

وی حضور در جلسات استانی و شهرستانی، برگزاری نشست شورای هیأت ها و برگزاری گفتمان های دینی را از دیگر فعالیت ها دانست و یاد آور شد: در سال جدید با افزایش اعتبارات فعالیت های مختلف این نهاد به 400 فعالیت برسد.