به گزارش خبرنگار مهر در رشت، پل خشتی تمیجان در شش کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر بر روی رودخانه تمیجان ساخته شده و از نوع طاق ها و مصالح به کار رفته در این پل می توان آن را به دوره صفوی نسبت داد.

پل خشتی تمیجان در زمان حکومت "بهزاد بیگ" در استان گیلان و به همت وی در سال هزار و ۲۰ قمری ساخته شده است.

طول و عرض این پل تاریخی به ترتیب ۶۰ و پنج متر است، در قسمت طول این پل پنج دهنه بزرگ و کوچک وجود دارد که سه دهنه بزرگ در قسمت غربی و دو دهنه کوچک در طرف شرق آن است.

در دو طرف طاق جناحی میانین دو اتاق کوچک در میان پایه های پل ساخته شده که در هر طرف پل دو پنجره دارد، طاق این دو اتاق آجری و مدور (دایره وار) است و دو اتاق کوچک دیگر نیز در دل پایه های که میان طاق های کوچک قرار دارد، بنا شده است.

در دو طرف عرض پل جان پناهی آجری به بلندای ۵۰ سانتیمتر ساخته شده تا از افتادن افراد و چارپایان جلوگیری شود، پل خشتی لنگرود نیز نمونه ای از این پل است.

بدنه و پایه های پل آجری ولی کف پل سنگفرش است و دارای چهار دهانه بزرگ است، این پل ۷۰۰ سال قدمت دارد و در آستانه تخریب قرار گرفته است.

پل خشتی تمیجان در سال 1354 با شماره ۱۱۲۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

پل 700 ساله تمیجان 2 بار مرمت شده است

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان در این باره گفت: این پل جزو بناهای تاریخی به ثبت رسیده استان بوده و برای مرمت این بنا اعتبار در نظر گرفته شده است.

" سید مهدی میر صالحی " با اعلام اینکه این پل تاکنون دوبار مرمت شده است، افزود: پل تاریخی تمیجان یک پل تاریخی است و با توجه به قدمت و مصالحی که در آن به کار رفته معمولا برای عبور و مرور انسان و نهایت کاروانهای گاری و حیوانات چارپا بوده است.

وی با انتقاد از بهره برداری غیراصولی از این پل گفت: این پل برای عبور ومرور وسائط نقلیه موتوری ساخته نشده است.

معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان یادآورشد: در سال های گذشته اقداماتی برای عدم تردد وسائط نقلیه موتوری سنگین از روی پل انجام گرفته اما موثر واقع نشده است.

نماینده مردم رودسر و املش نیز گفت: حفظ و صیانت از ارزش‌ های تاریخی همراه با معرفی شایسته آنها به جهانیان باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

اسدالله عباسی افزود: در نقاط مختلف استان حتی روستاها اماکن تاریخی با ویژگی ‌های خاص معماری ایرانی - اسلامی وجود دارد و هر یک از آثار این قابلیت را دارد که چنانچه مورد توجه دولت و مردم قرار گیرد به عنوان قطب گردشگری مطرح شود.

لزوم حفظ و ساماندهی بناهای تاریخی گیلان

وی با بیان اینکه این بناها از لحاظ گردشگری، تاریخ، هنر و معماری گذشته اهمیت دارد، اظهارداشت: با مشارکت همگانی می ‌توان در حفظ، ساماندهی و مرمت این بناها کوشید.

نماینده مردم رودسر و املش ادامه داد: بدون ‌شک برای حفظ و نگهداری از این آثار باید فعالیتهای مناسب و شایسته ‌ای صورت گیرد.

به هر حال یادمان های ملی، فرهنگی و هنری آثار یک ملت سندی تاریخی و ارزشمند و بیانگر تمدن آن جامعه است به همین لحاظ حفظ این شاهکارها به منظور آشنایی نسل های آینده با آداب و رسوم پیشینیان خود امری مهم و ضروری است و اقداماتی برای نگهداری این میراث انجام می شود.

میراث فرهنگی هر کشوردر واقع آیینه جان، اندیشه و معنویت آن منطقه است که گاهی در معرض بی توجهی و نابودی قرار می ‌گیرد.

آنچه در این میان اهمیت دارد، آگاه ‌سازی مردمان به این میراث های ارزشمند و برنامه ‌ریزی ‌های دقیق فرهنگی، عمرانی برای نگهداری از آنهاست.

ایران سرزمینی با پیشینه دیرین و یکی از پنچ کشور دارای تمدن کهن است و در جای خود میراث ‌های کهن و با ارزشمندی را جای داده است که معرفی، بازسازی، حفاظت و کاربری ‌های گوناگون آنها متناسب با زمان می ‌تواند در دورهای که بحران هویت یک معضل است و تهاجم فرهنگی سرزمین های کهن را آماج خود قرار داده است یکی از راهکارهای آشنایی نسل های امروز و اقدامی در این مورد شناخت آثار تاریخی است، اهمیت آثار تاریخی و فلسفه لزوم توجه و اطلاع درباره آنهاست.

تمیجان از روستاهای تاریخی بخش مرکزی شهرستان رودسر و دارای پل خشتی تمیجان است، تمیجان همچنین نام نان محلی گیلان بوده و در گویش گیلکی بر گرفته از سه واژه " تو"، " می "، " جان " به معنی " تو جان منی " برگرفته شده است و از آرد برنج مرغوب و محلی گیلان تهیه می ‌شود.