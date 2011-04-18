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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۲۴

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های مختلف به شرح زیر است.

- برلوسکنی در مورد محاکمه خود به قضات دادگاه ایتالیا هشدار داد.

- مذاکره کننده جدید رژیم اسرائیل درباره پرونده گیلعاد شالیت منصوب شد.

- رژیم معمر قذافی حضور القاعده را در درگیری های این کشور حتمی دانست.

-  دولت اردن حمله سلفیون به پلیس را اقدامی تروریستی دانست.

- مخالفان یمنی باردیگر بر کناره گیری عبدالله صالح از قدرت تاکید کردند.

 - توفان و تگرگ در چین 135 کشته و زخمی برجا گذاشت.

- در تصادف یک تانکر با اتوبوس در آرژانتین 13 نفر کشته شدند.
 
- بنابر گزارشها، خطر فاجعه انسانی شهر مصراته لیبی را تهدید می کند.

- نیروهای امنیتی آل خلیفه 2 زن بحرینی را به شهادت رساندند.

- وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور کره جنوبی در این کشور دیدار کرد.

- یک روحانی در کرواسی منع استفاده از روبنده در فرانسه را محکوم کرد.

کد مطلب 1291341

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