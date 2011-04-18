یک روحانی کرواسی ممنوعیت روبنده در فرانسه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ "شافکو عمر بشیر" رئیس انجمن اسلامی کرواسی در گفتگو با روزنامه "وژسنیک" چاپ این کشور گفت: از زمانی که نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه چهار سال قبل به قدرت رسید جو عدم تحمل و بردباری در برابر جامعه 5 میلیونی مسلمانان این کشور بار دیگر افزایش یافت.

عمر بشیر ضمن مخالفت با منع روبنده و حجاب در فرانسه گفت: اگر برای پوشیدن روسری در کرواسی هم چنین قانونی تصویب شود من مخالفت خود را با این گونه تدابیر اعلام خواهم کرد.

رئیس انجمن اسلامی کرواسی همچنین درباره عدم بردباری برخی کشورهای اروپایی در برابر حجاب اسلامی و پوشیدن روسری نیز گفت: پوشیدن روسری در برخی جوامع به پیشینیه های فرهنگی و اصالت های نژادی آنها مرتبط است و بنابراین نمی تواند از زندگی آنها کنار گذاشته شود.