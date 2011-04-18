محمدحسین صوفی، معاون صدای سازمان صدا و سیما درباره رویکرد امسال شبکههای رادیویی به خبرنگار مهر گفت: رویکرد کلی رادیو در سال 90 پاسخ به نیازهای مخاطبان است. بر این اساس در دو عرصه محتوا و کمیت کار میکنیم. در عرصه محتوا بهبود و ارتقای کیفیت را مدنظر داریم.
وی در ادامه افزود: همچنین برنامههایی که مورد نیاز مخاطبان است مثل برنامههای شاد افزایش خواهد داشت. افزایش برنامههای طنز، مستند و گفتگومحور از دیگر برنامههای امسال رادیو است. همچنین سعی میکنیم برنامه سازان در اقصی نقاط کشور حضور داشته باشند تا بتوانیم فرهنگها را معرفی کنیم، چرا که فرهنگ غنی داریم و هر چه به آن بپردازیم باز هم جای کار دارد.
معاون صدای سازمان صدا و سیما خاطرنشان ساخت: ارتقای کمیت و کیفیت برنامههای نمایشی، افزایش برنامههای علمی، تاریخی، مشاعره و ... در دستور کار برنامههای معاونت صدا قرار دارد. در مجموع همه این موارد در حوزه کیفیت قرار دارد و ساز و کار آن فراهم شده است و سیاستها نیز به شبکههای مختلف رادیویی ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: در حوزه کمیت هم سعی داریم برنامههای متنوع را در شبکههای رادیویی افزایش دهیم. همچنین از سبکهای جدید برای برنامهسازی بهره ببریم. ساعت برنامههای رادیو ورزش در سال 90 افزایش یافت و از 20 ساعت به 24 ساعت ارتقا یافت. رادیو اقتصاد از 12 به 18 ساعت رسید.
صوفی ادامه داد: رادیو سلامت هم از 12 به 18 ساعت ارتقا خواهد یافت و ساعت برنامههای رادیو گفتگو هم افزایش مییابد. تمام این اتفاقات به تدریج در سال 90 رخ میدهد. مثلاً رادیو اقتصاد را فروردین ماه راهاندازی کردیم و ممکن است شبکه دیگری در اسفندماه امسال تاسیس شود.
معاون صدا خاطرنشان ساخت: راهاندازی رادیوهای نمایش، کودک و نوجوان و مهارت جزو برنامههای امسال معاونت صدا قرار دارد. این موارد نشان دهنده بالندگی، پویایی و رشد رسانهای است که مرتب رصد میکند و به نیازسنجی و ذائقه سنجی مخاطبان اهمیت میدهد و نظرات آنها را جویا میشود. مسلماً رسانه بعد از شناسایی این موارد میتواند نیازها را برطرف کند.
وی درباره اینکه برخی معتقد هستند رادیو جایگاهی میان مخاطبان کودک ندارد؟ توضیح داد: نه، این طور نیست. رادیو میان همه اقشار جایگاه خوبی دارد و هر چه میزان سواد مخاطبان افزایش یابد گرایش به رادیو بیشتر میشود. این مسئله نشان میدهد رادیو رسانه نخبگان است.
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