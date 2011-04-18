هزینه سالانه دانشجویان ایرانی در هند/ برای لیسانس به هند نیایید

محمدحسین کریم در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر خودداری داوطلبان دوره لیسانس برای خروج از کشور گفت: متاسفانه بیش از 50 درصد دانشجویان حوزه های جنوبی و مرکزی هند شامل بنگلور و پونا و بیش از 70 درصد دانشجویان در مناطق جنوبی و مرکزی هندوستان در مقاطع پایین و دوره لیسانس مشغول تحصیل هستند و بیشترین آسیب پذیری نیز در میان دانشجویان مقطع کارشناسی مشاهده می شود.

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در هند با اشاره به وجود صندلیهای خالی دانشگاههای ایران در مقطع کارشناسی خاطرنشان کرد: ضرورتی ندارد خانواده های ایرانی فرزندان خود را برای دوره های لیسانس به خارج کشور اعزام کنند.

وی با اشاره به تجدید نظر اعتبار دانشگاههای هند توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشورمان که در پی آن از بین 400 دانشگاه هند در نهایت 66 دانشگاه در گروه عالی و خوب معتبر تشخیص داده شدند به مهر گفت: بعضی از دانشجویان ضعیف ایرانی ممکن است توان ورود به این دانشگاههای معتبر را نداشته و در نتیجه جهت ثبت نام در دانشگاههای غیرمعتبر و دستیابی به مدرک از دانشگاه غیرمعتبر مرتکب تقلب و یا تخلف نیز بشوند اما همه فارغ التحصیلان ایرانی خارج از کشور را با یک چوب راندن جفا است.

کریم با ابراز تأسف از فراوانی تبلیغات بعضی از موسسات و دلالان سودجو برای ایرانیان متقاضی آموزش عالی گفت: ارتباط این گونه واسطه های منفعت طلب بیشتر با دانشکده ها و دانشگاههای مسئله دار است که خوشبختانه بر اساس رویکرد جدید علمی ایران همه این گونه دانشکده ها و دانشگاهها از فهرست وزارت علوم حذف شده اند به طوریکه بازار این گونه سودجویان در شهرهای پونا و بنگلور بسیار کساد شده است.