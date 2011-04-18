گزارش خبرنگار مهر، اولین المپیاد علمی جهانی در رشته زیست شناسی در روزهای 7 تا 17 جولای 2011 برگزار می شود این دوره بیست و دومین دوره از المپیاد زیست شناسی است که این بار در تایوان برگزار می شود.
دومین المپیاد جهانی که در تابستان خواهد بود، المپیاد علمی شیمی است. این المپیاد چهل و سومین دوره است و این بار در شهر آنکارا کشور ترکیه برگزار می شود. المپیاد در روزهای 9 تا 18 جولای 2011 برپا می شود.
چهل و دومین المپیاد جهانی فیزیک این بار در شهر بانکوک کشور تایلند برگزار می شود. این رقابتها در روزهای 10 تا 18 جولای برپا می شود.
|ردیف
|نام المپیاد
|تاریخ برگزاری
|میزبان
|نتایج تیم ایران در دوره قبل
|1
|بیست و دومین المپیاد جهانی زیست شناسی
|
16 تا 26 مرداد 1390
7 تا 17 جولای 2011
|تایوان
|کسب سه مدال نقره و یک مدال برنز
|2
|
چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی
|
18 تا 27 مرداد 1390
9 تا 18 جولای 2011
|ترکیه
|کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره
|3
|
چهل و دومین المپیاد جهانی فیزیک
|
19 تا 27 مرداد 1390
10 تا 18 جولای 2011
|تایلند
|کسب یک مدال نقره، سه مدال برنز و یک دیپلم افتخار
|4
|
پنجاه و دومین المپیاد جهانی ریاضی
|
25 مرداد تا 2 شهریور 1390
16 تا 24 جولای 2011
|هلند
|کسب چهار مدال نقره و دو مدال برنز
|5
|
بیست و سومین المپیاد جهانی کامپیوتر (انفورماتیک)
|
31 مرداد تا 7 شهریور 1390
22 تا 29 جولای 2011
|تایلند
|کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز
المپیاد جهانی ریاضی پنجاه و دومین دوره خود را طی می کند و این بار در روزهای 16 تا 24 جولای سال 2011 در شهر آمستردام کشور هلند برگزار می شود.
بیست و سومین المپیاد جهانی کامپیوتر (انفورماتیک) نیز در روزهای 22 تا 29 جولای در پاتایا کشور تایلند برگزار می شود و المپیاد جهانی نجوم نیز هنوز زمان و مکان دقیقی برای آن اعلام نشده است.
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