گزارش خبرنگار مهر، اولین المپیاد علمی جهانی در رشته زیست شناسی در روزهای 7 تا 17 جولای 2011 برگزار می شود این دوره بیست و دومین دوره از المپیاد زیست شناسی است که این بار در تایوان برگزار می شود.

دومین المپیاد جهانی که در تابستان خواهد بود، المپیاد علمی شیمی است. این المپیاد چهل و سومین دوره است و این بار در شهر آنکارا کشور ترکیه برگزار می شود. المپیاد در روزهای 9 تا 18 جولای 2011 برپا می شود.

چهل و دومین المپیاد جهانی فیزیک این بار در شهر بانکوک کشور تایلند برگزار می شود. این رقابتها در روزهای 10 تا 18 جولای برپا می شود.

ردیف نام المپیاد تاریخ برگزاری میزبان نتایج تیم ایران در دوره قبل 1 بیست و دومین المپیاد جهانی زیست شناسی 16 تا 26 مرداد 1390 7 تا 17 جولای 2011 تایوان کسب سه مدال نقره و یک مدال برنز 2 چهل و سومین المپیاد جهانی شیمی 18 تا 27 مرداد 1390 9 تا 18 جولای 2011 ترکیه کسب یک مدال طلا و سه مدال نقره 3 چهل و دومین المپیاد جهانی فیزیک 19 تا 27 مرداد 1390 10 تا 18 جولای 2011 تایلند کسب یک مدال نقره، سه مدال برنز و یک دیپلم افتخار 4 پنجاه و دومین المپیاد جهانی ریاضی 25 مرداد تا 2 شهریور 1390 16 تا 24 جولای 2011 هلند کسب چهار مدال نقره و دو مدال برنز 5 بیست و سومین المپیاد جهانی کامپیوتر (انفورماتیک) 31 مرداد تا 7 شهریور 1390 22 تا 29 جولای 2011 تایلند کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز

المپیاد جهانی ریاضی پنجاه و دومین دوره خود را طی می کند و این بار در روزهای 16 تا 24 جولای سال 2011 در شهر آمستردام کشور هلند برگزار می شود.

بیست و سومین المپیاد جهانی کامپیوتر (انفورماتیک) نیز در روزهای 22 تا 29 جولای در پاتایا کشور تایلند برگزار ‌می شود و المپیاد جهانی نجوم نیز هنوز زمان و مکان دقیقی برای آن اعلام نشده است.