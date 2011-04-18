فرهاد دانشجو در گفتگو با خبرنگار مهر با ذکر اینکه هنوز ابلاغ کتبی و حتی شفاهی مبنی بر عضویتش در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی دریافت نکرده است درباره تشکیل اولین جلسه هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اخباری که پخش شد اشاره ای به این نداشت که جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی را چه کسی باید دعوت کند. بنابراین احتمال دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی راجع به اینکه چه کسی برگزارکننده جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد باشد تصمیم گیری کند.

عضو هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد اسلامی افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تصمیم گیری کند که بالاخره جلسه هیئت امنای جدید دانشگاه آزاد به ابتکار عمل هیئت موسس دانشگاه آزاد برگزار شود یا اینکه فردی از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی مأمور شود که اعضای حاضر در ترکیب جدید هیئت امنا را برای اولین جلسه این هیئت دعوت کند.

وی همچنین در واکنش به برخی شنیده ها مبنی بر اینکه ممکن است معرفی 3 نماینده هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی برای عضویت در ترکیب جدید هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی طی بازه زمانی یک یا دو ماه آتی صورت گیرد به مهر گفت: "حال یک ماه دیگر هم صبر می کنیم تا هیئت موسس دانشگاه آزاد نمایندگان خود را معرفی کنند. البته هیئت موسس دانشگاه آزاد می تواند آن 3 نفر را سریعتر معرفی کند تا کارها زمین نماند."

فرهاد دانشجو در پاسخ به اینکه در صورت تأخیر در معرفی نمایندگان هیئت موسس دانشگاه آزاد برای عضویت در هیئت امنای جدید این دانشگاه آیا امکان دارد اولین جلسه هیت امنای دانشگاه آزاد بدون حضور نمایندگان هیئت موسس تشکیل شود به مهر گفت: "وقتی حاضران هیئت امنا به اکثریت اعضا برسد، این اکثریت می توانند تصمیم گیری کنند. حال یک ماه دیگر هم صبر می کنیم تا هیئت موسس دانشگاه آزاد نیز نمایندگان خود را برای حضور در ترکیب جدید هیئت امنای این دانشگاه معرفی کند."