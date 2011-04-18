سمنان در تدارک کنگره ملی مهندسی عمران/ ارسال مقاله رئیس جمهور به کنگره

محمد کاظم شربتدار در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: دو هزار و 300 مقاله به این کنگره در دانشگاه سمنان ارسال شده است که رئیس جمهوری و چند تن از وزرای کابینه و معاونان وزیران نیز به این کنگره مقاله ارسال کرده اند.

به گفته وی، مقاله های ارسالی در محورهای 12 گانه به دبیرخانه کنگره ارسال شده است که از بین این تعداد یک هزار و 600 مقاله در دو بخش شفاهی و پوستر در دو روز برگزاری این کنگره ارائه می شود.

دبیر کل ششمین کنگره ملی مهندسی عمران کشور گفت: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ششم و هفتم اردیبهشت ماه سال سال جاری در دانشگاه سمنان برگزار می شود.

به گفته وی مهندسی محیط زیست، مهندسی و مدیریت منابع آب، ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل، روسازی راه، مدیریت ساخت، ژئوتکنیک، سازه و مکانیک کاربردی، سازه های هیدرولیکی و دریایی، آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای، فناوریهای نوین در مواد و مصالح، دینامیک سازه، نقشه برداری، ژئودزی و ژئوماتیک، محورهای اعلام شده برای این کنگره است .

وی در خصوص مقاله رئیس جمهوری گفت: محتوای مقاله رئیس جمهور مربوط به حمل و نقل است و وزیر راه و ترابری سابق، وزیر کار و امور اجتماعی و وزیر نیرو از جمله وزیران ارسال کننده مقاله هستند.

شربتدار ازبرگزاری برنامه های جنبی کنگره نیز خبر داد و گفت: برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان و برگزاری کارگاههای آموزشی از جمله این برنامه ها است.

وی اضافه کرد: نمایشگاه صنعت ساختمان شامل حضور تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مصالح ساختمانی و عمرانی در قالب بیش از 50 غرفه و کارگاههای آموزشی نیز با هماهنگی برخی نهادها، سازمانها و با تدریس چند تن از استادان مجرب برگزار می شود.

وی افزود: تورهای تفریحی و بازدید از بناهای تاریخی، آثار باستانی و نقاط خوش آب و هوای استان سمنان را از جمله فوق برنامه هایی است که برای شرکت کنندگان این کنگره در نظر گرفته شده است.

شربتدار در معرفی حامیان مالی این کنگره معاونت فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، دانشگاه پیام نور کشور و سازمان نظام مهندسی استان سمنان را معرفی کرد و گفت: وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری نیز برای پشتیبانی و حمایت مالی از این کنگره اعلام آمادگی کرده اند.