مردانی در گفتگو با مهر خبر داد: هشدار به متقاضیان جذب هیئت علمی در دانشگاهها/ آخرین مهلت ارسال مدارک

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: افرادی که مدارک دکتری آنها کامل نباشد و مخصوصا مدرک دکتری خود را ارسال نکنند و بر مبنای رشته گرایشهای اعلام شده ثبت نام نکنند ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی می شود.

وی تعداد ثبت نام کنندگان فراخوان جذب هیئت علمی بهمن ماه 89 را 7 هزار و 143 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد تا کنون 3 هزار و 100 نفر مدارک خود را ارسال کرده اند که فقط یکهزار و 449 نفر از ارسال کنندگان دارای مدرک PHD هستند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم افزود: در فراخوان سراسری مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در بهمن ماه 89 علیرغم اینکه فراخوان برای افرادی بود که دارای مدرک PHD باشند و بر اساس اعلام نیاز دانشگاهها ثبت نام کنند، مشاهده می کنیم که تعدادی از ثبت نام کنندگان هنوز دانشجوی دکتری هستند و در آخرین مراحل دفاع از رساله قرار دارند یا دانشجوی کارشناسی ارشد هستند.

وی با بیان اینکه یکهزار و 449 نفر از افرادی که مدارکشان را ارسال کرده اند هنوز دانشجوی دکتری هستند به مهر گفت: در این مرحله فقط افرادی را به دانشگاهها معرفی خواهیم کرد که مدرک دکتری را به مرکز جذب اعضای هیئت علمی ارسال کرده باشند.

مردانی افزود: از ثبت نام کنندگان فراخوان بهمن ماه برای آخرین بار می خواهیم که با مراجعه به سایت مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم و با استفاده از شناسه کاربری که به آنها اعطا شده است مدارکشان را به صورت فایل بفرستند و مخصوصا مدرک PHD خود را ارسال کنند در غیر این صورت به منزله انصراف تلقی می شود و ثبت نام آنها کان لم یکن تلقی می شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم خطاب به روسای دانشگاهها نیز یادآور شد: مشخصات آن دسته از ثبت نام کنندگان فراخوان بهمن ماه 89 که مدارکشان کامل بوده است بر روی سایت مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم در قسمت دانشگاههای مربوطه قرار گرفته و دانشگاهها می توانند به این اسامی دسترسی پیدا کنند.