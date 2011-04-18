پرستاران بعد از 12 سال کار فرسوده می شوند

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: عدم تناسب تعداد تخت و بیمار نسبت به پرستار باعث شده که چرخه معیوب کمبود نیروی پرستاری همچنان گریبانگیر حوزه سلامت کشور باشد.

وی با عنوان این مطلب که کمبود نیروی پرستاری منجر به افزایش ساعت کار و تحمل کار سنگین شود، افزود: این وضعیت باعث شده که پرستارا در نهایت بعد از 12 سال کار از دور خارج شوند.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه سیکل چرخه معیوب کمبود نیروی پرستاری در جامعه هنوز حل نشده است، ادامه داد: کمبود نیرو در نهایت منجر به عدم پاسخگویی مناسب به نیازهای مراقبتی بیماران شده است.

دبیرکل خانه پرستار، حضور همراه بیمار در بخشهای عمومی بیمارستانها را ناشی از کمبود نیروی پرستاری دانست و افزود: دایره مدیریت پرستاری سعی می کند این مشکل را با فشار آوردن به پرستاران حل کند.

وی با اشاره به افزایش تعداد اعضای هیئت علمی در بیمارستانها، گفت: اعضای هیئت علمی نسبت به تعداد تختهای بیمارستانی در بعد از انقلاب حداقل چندین برابر افزایش یافته است اما نیروی پرستاری همچنان دچار کمبود است.

شریفی مقدم به افزایش تعداد تختهای بیمارستانی از سوی مسئولان وزارت بهداشت بدون توجه به تامین کادر پرستاری اشاره کرد و افزود: افزایش تخت بدون تامین نیرو مشکلی را حل نمی کند. این موضوع تنها باعث می شود که بیماران خدمات مناسبی دریافت نکنند.

وی ضمن هشدار به مسئولان حوزه سلامت در مورد عواقب ناگوار کمبود نیروی پرستاری در مراکز درمانی کشور، گفت: قطعا این مشکل خسارات سنگینی را متوجه بیماران می کند.

دبیرکل خانه پرستار، خواستار یک شب حضور مسئولان به عنوان مردم عادی بیمارستانهای دولتی شد و افزود: قطعا با حضور در این مراکز درمانی خواهند دید که مردم چه مشکلاتی را تحمل می کنند.