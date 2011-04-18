ارزیابی در علوم انسانی مبتنی بر موضوع تفسیر است

دکتر استوارت سیم استاد دانشگاه نورث آمبریا در نیوکاسل انگلستان در مورد ارائه تحقیقات و آثار خود پیش از انتشار به صاحبنظران برای بازنگری به خبرنگار مهر گفت: سیستم نشر دانشگاهی این اطمینان را به مخاطبان و سایر متخصصان می‌دهد که اثر تحقیقاتی پیش از انتشار مورد بازبینی قرار گرفته است. به عبارت دیگر مکانیسم انتشار این آثار به گونه‌ای است که پیش از انتشار مورد بازبینی و بررسی قرار می‌گیرند.

وی افزود: وقتی اثری مورد بازبینی قرار می‌گیرد عرف این است که موارد مورد نقادی با جزئیات به اطلاع نویسنده می‌رسد. وقتی موارد و اشکالات طرح شده مورد بررسی نویسنده قرار گرفت در این صورت کمیته‌ای متشکل از متخصصان آن حوزه موضوعی به اشکالات و اصلاحات صورت گرفته نظر می‌افکنند و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" در ادامه تأکید کرد: نسخه دست نویس یک اثر معمولاً پیش از انتشار در اختیار سایر مخاطبان نیز قرار می‌گیرد. در این هنگام نیز احتمال دریافت بازخوردها و پیشنهادات وجود خواهد داشت. انتظاری که از نویسنده می‌رود این است که به پیشنهادات و اشکالات مطرح شده پاسخ گوید.

وی تصریح کرد: یک سنت جدید در حال حاضر شکل گرفته که بر اساس آن آثار تحقیقاتی در نشریات و مجلات تخصصی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند. نقد و بررسی این فرصت را ایجاد می کند تا در مورد آن اثر بحث و گفتگو صورت گیرد. بر این اساس مشاهده می‌شود که در مورد یک اثر تحقیقاتی بازخوردهای زیادی وجود دارد.

سیم در ادامه یادآور شد: این بازخوردها به شما این کمک را می‌کند تا در آینده رهیافت و رویکرد خود را به موضوع عوض کرده و کارها و آثارتان را غنی سازید. یک نکته در مورد مطالعات علوم انسانی وجود دارد و آن این است که نمی‌توان لفظ اشتباه را در مورد خیلی از آنها به کار برد.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" تأکید کرد: به عبارت دیگر در علوم انسانی با مسأله تفسیر مواجه هستیم. آثار و آراء مطرح شده در علوم انسانی با این ملاک مورد مقایسه قرار می‌گیرند که کدام یک از آنها دلایل اقناع کننده بیشتری در اختیار دارند. در مورد تفسیرهای صورت گرفته در علوم انسانی بر این اساس نمی‌توان خیلی لفظ اشتباه یا درستی را به کار برد.

این استاد فلسفه افزود: با توجه به اینکه اشخاص زاویه دید متفاوتی دارند و تفسیرهای مختلفی می‌توانند از یک اثر ارائه دهند بازخوردهای مطرح شده در مورد یک اثر تحقیقاتی می‌تواند باعث شود نویسنده و مؤلف در تفسیر خود تجدید نظر کند.

سیم با اشاره به اینکه موضوع و محور اصلی زندگی آکادمیک و دانشگاهی گشاده بودن به روی دیدگاههای جدید است، گفت: اراده و میل به تغییر و داشتن ذهنی گشاده محور زندگی آکادمیک است. این تغییر زمانی رخ می‌دهد که شرایط تغییر کند و یا اینکه استدلالهای جدیدی مطرح شوند.

مؤلف "دیکشنری لیوتار" در پایان تأکید کرد: بر این اساس برای بررسی موضوعات باید با دیدی انتقادی وارد شد و تغییرات را رصد کرد و پذیرفت. تمایل من بر این است تا دیدگاهم مورد نقادی دیگران قرار گیرد و این کار از طریق عرضه آن در عرصه عمومی میسر خواهد شد، تمایلی به تحمیل دیدگاه خود به دیگران ندارم.