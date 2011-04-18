آثار تاریخی و باستانی رودبار نیازمند ساماندهی است

صمد مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اقتصاد گردشگری در این شهرستان با ساماندهی آثار تاریخی و باستانی توسعه و رونق پیدا می کند.

وی همچنین با اعلام اینکه رودبار شکوه تاریخ مردمی را در سینه دارد که همه آنها را با جام شش هزار ساله مارلیک می شناسند، بر ضرورت ایجاد موزه تاریخی و باستانی در این شهرستان تاکید کرد.



نماینده مردم رودبار در مجلس با بیان اینکه موزه یکی از نهادهای مهم فرهنگی است و در توسعه جوامع نقش مهمی دارد، اظهارداشت: موزه ها در طول تاریخ دارای سه نقش مهم تفریحی، آموزشی و نقش علمی بوده اند.

وی با اشاره به اینکه رودبار ازنظر تاریخی دارای قدمتی شش هزارساله است، یادآورشد: آثار بدست آمده در تپه مارلیک حاکی از وجود تمدنی کهن دراین منطقه است که مربوط به هزاره دوم قبل ازمیلاد است.

فهرست جاذبه های فرهنگی - تاریخی شهرستان رودبار شامل چراغعلی تپه یا تپه باستانی مارلیک با قدمتی بیش از سه هزار سال، پل خشتی لوشان، تپه گرد کول متعلق به هزاره قبل از میلاد، تپه کلشی مربوط به اوایل هزاره میلاد، بافت تاریخی روستای انبوه، غار باستانی دره دربند، تپه کلورز (جلالیه)، پل سیاهرود (پهلوی اول) و تپه رشی است.

همچنین قلعه طاهر میرزا (قلعه دختر لویه)، قلعه کندلان، قلعه دوراهان شیرکوه، محوطه جمشید آباد، محوطه های باستانی شهران، محوطه های باستانی حلیمه جان، محوطه های باستانی نیلی جان، قلعه لشگرگاه دوگاهه، محوطه های باستانی فیلده، محوطه های باستانی شارف و محوطه های باستانی جوبن از دیگرجاذبه های فرهنگی - تاریخی شهرستان رودبار است.

شهرستان رودبار در جنوب استان گیلان واقع شده است و با بیش ازدو هزار و 330 کیلومتر مربع مساحت از شمال به رشت سیاهکل و شفت از شرق به سیاهکل از جنوب به استان قزوین از غرب به زنجان و شفت محدود شده است.