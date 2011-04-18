عرضه روباتی برای ترمیم آسیب های لگن و زانو در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بلور مجری طرح در این زمینه گفت: این دستگاه یک روبات کاملا هوشمند و پیشرفته است که به ترمیم تمام آسیب دیدگی های ناحیه زانو و لگن کمک می کند و به صورت کاملا محسوس طول دوره درمان و میزان درد بیمار را کاهش می دهد.



وی درباره ضرورت ساخت این دستگاه گفت: از آن جایی که همه بیماران و آسیب دیدگان ناحیه زانو و لگن پس از انجام عمل جراحی به فیزیوتراپی نیاز دارند و با توجه به این که فیزیوتراپیست با دست خود و بر روی محوری خاص عمل فیزیوتراپی را انجام می دهد از این رو ممکن است بیش از حد معمول نیرو به زانو وارد شود و به بیمار آسیب برسد.



مجری طرح به مزایای این رویات اشاره کرد و یادآور شد: ساخت این دستگاه موجب می شود تا با دقت زیاد و نیروی قابل کنترل بتوان محدوده حرکتی مفصل زانو را با درد و طول درمان کمتری به بیمار برگرداند.



بلور با تاکید بر اینکه این روبات مکاترونیک یک فیزیوتراپ هوشمند است که از سیستم کنترل مرکزی کامپیوتری و قطعات مکانیکی تشکیل شده است خاطر نشان کرد: این روبات می تواند در محدوده های حرکتی منهای 10 تا 135 درجه و در پنج حالت استاندارد و لرزاننده عمل فیزیوتراپی را انجام می دهد.



این محقق با بیان اینکه این دستگاه در حالت های متفاوت با عملکردهای گوناگون و تعریف شده است اضافه کرد: تنظیم زمان کار با این روبات هوشمند از یک تا 99 دقیقه تنظیم زمان استراحت و تنظیم طول ساق و ران پا برای همه رده های سنی است و برای هر میزان قد کاربرد دارد.