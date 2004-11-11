مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

خاتمي : از كاهش احساس مسووليت دانشگاهيان نسبت به فعاليت سياسي نگرانم

دانشگاه تهران اعلام كرد: يكشنبه عيد فطر است

عيادت هاشمي رفسنجاني از مجروحان فلسطيني



آفرينش:

ديدار رييس جمهور و هيات وزيران با حضرت آيت الله خامنه اي ؛ تاكيد رهبر انقلاب بر لزوم همكاري متقابل دستگاههاي مسوول و صدا و سيما

دعوت نهادها، سازمان ها و ارگان ها از مردم براي حضور گسترده در راهپيمايي روز جهاني قدس

جزييات طرح اعطاي تنديس فداكاري به دانشجويان



اعتماد:

ديدار رييس جمهوري و هيات وزيران با رهبر معظم انقلاب اسلامي ، رسانه ها براي تحقق جدي پاسخگويي بكوشند

پيشنهاد آمريكا براي گفتگو با ايران در شرم الشيخ

پاول : كنفرانس آينده عراق فرصتي براي گفتگو با ايران است



ابرار:

امروز بايد شهردار پشت پرده را نشان دهد

عضو مجلس خبرگان : امتناع از تحقيق و تفحص ، عامل بروز ديكتاتوري است

پاول : كنفرانس مصر فرصتي براي گفتگو با ايران است



ايران:

در آستانه تحويل گزارش رييس اژانس اتمي به شوراي حكام ، غرب ، البرادي را به ارايه گزارش مثبت از ايران تشويق مي كند

رهبر معظم انقلاب درديدار رييس جمهوري و هيات وزيران تاكيد كردند : همكاري متقابل سازمان ها و رسانه ها براي تحقق جدي پاسخگويي مسوولان ضروري است

موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران اعلام كرد، هلال ماه شوال شامگاه شنبه با چشم مسلح در جنوب كشور رويت مي شود



ابتكار:

مردم و مطبوعات پيگيري نكنند ! حدادعادل كانديدا نمي شود

عضو ارشد كارگزاران : هاشمي حتما مي آيد

مجري تلفن هاي همراه اعتباري ، سيم كارت 40 هزار توماني تا اول زمستان به بازار مي آيد



اقتصاد پويا :

صندوق بين المللي پول : ارزش واقعي دلار در ايران 260 تومان است

حجتي ، وزير جهاد كشاورزي : برگزاري كم سر و صداي جشن خودكفايي گندم ربطي به استيضاح خرم ندارد

ايران براي ساخت بلندترين سد بتني جهان از سرمايه گذاران خارجي دعوت مي كند



جام جم:

رهبرمعظم انقلاب با اشاره به سال پاسخگويي ، تاكيد كردند: تحقق جدي و عملي پاسخگويي مسوولان به مردم

افزايش قيمت سكه ، كاهش قيمت سيمكارت



جمهوري اسلامي:

رهبر انقلاب در ديدار رييس جمهورو هيات وزيران ، كنترل و تهذيب مديران و مسئولان شرط آباداني و اصلاح جامعه است

دو نماينده مجلس در مصاحبه اختصاصي با روزنامه جمهوري اسلامي : دولت حق پذيرش تعهدات جديد مبني بر تعليق غني سازي مغاير با مصوبه اخير مجلس را ندارد

عرفات در رام الله به خاك سپرده مي شود



جوان :

در سال آينده ، حقوق كارمندان فقط 5/8 درصد افزايش مي يابد

موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران : شنبه شب هلال ماه در ايران قابل رويت است

سردار حجازي : بسيج دانشگاه علم و صنعت هيچ نقشي در ماجرا نداشته است



جهان اقتصاد:

مستخدمين حسيني : سازمان بورس به فروش مي رسد

قيمت سكه به 118 هزار تومان رسيد

براساس بخشنامه بودجه در سال 84 حقوق كارمندان دولت 5/8 درصد افزايش مي يابد



حمايت:

آيت الله هاشمي شاهرودي درديدارهاي مردمي : كشورهاي مدعي حقوق بشر در مقابل اراده ملت فلسطين قرار گرفته اند

آيت الله هاشمي رفسنجاني در جمع سران عشاير لرستان عنوان كرد: بايد افراد جديد و با انرژي براي رياست جمهوري به صحنه بيايند

با اختصاص 50 ميليون تومان توسط رييس جمهور؛ نوجوانان بزهكار ناتوان در پرداخت ديه آزاد مي شوند



حيات نو:

وزير خارجه آمريكا اعلام كرد: گفتگو با ايران در قاهره

مخالفت وزارت نفت با دو نرخي شدن بنزين

معاون وزير اقتصاد : قرض الحسنه ها به موسسات مالي تبديل مي شوند



خراسان :

رهبر معظم انقلاب در ديدار رييس جمهور و هيات وزيران : داشتن مرز با جريان هاي فسق و كفر يكي از ويژگي هاي انسان با ايمان است

راهبردهاي اساسي بودجه 84 تشريح شد

مرده عرفات هم مسئله ساز است



خبر:

وزير جهاد كشاورزي : كمبود گندم تجاري در جهان ، خودكفايي گندم ايران را پراهميت كرده است

ارزيابي هاشمي رفسنجاني از نتايج مذاكرات هسته اي تهران و اروپا

مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي خبر داد؛ ممنوعيت تردد شبانه نفتكش ها لغو شد



دنياي اقتصاد:

سكه در بازار تهران 116 هزار تومان شد

سيمكارت 40 هزار توماني تا زمستان به بازار مي آيد

كالين پاول خبر داد، آمريكا به دنبال مذاكره با ايران



رسالت:

مقام معظم رهبري در ديدار با هيات دولت : پاسخگويي مسوولان اميد مردم را به آينده افزايش مي دهد

دكتر حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي : اخلال در دانشگاهها اخلال در پيشرفت كشور است

شاخه غربي بزرگراه نواب به بهره برداري رسيد



سياست روز:

دكتر ابواسامه نماينده حماس در گفتگو با سياست روز تاكيد كرد: شوراي رهبري بهترين گزينه براي اداره فلسطين

بوش: حملات همچنان ادامه دارد ؛ بمب هاي اليافي بر سر مردم فلوجه

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي : تدوين سياست هاي مالي دولت بدون توجه به مباني علمي است



شرق:

صعود سكه تا 118 هزار تومان

استعفاي دو عضو ارشد دولت بوش

مذاكرات ايران و سوريه درباره فلسطين بدون عرفات



صداي عدالت:

صندوق بين المللي پول اعلام كرد: ارزش واقعي دلار در ايران 230 تومان

شهردار بم : هيچ پروژه شهري در بم اجرا نشده است

در آستانه برگزاري نشست شواي حكام عنوان شد: آمريكا نسبت به توافق ايران و اروپا بدبين است



صبح اقتصاد:

افزايش 5/8 درصدي حقوق كارمندان در سال 84

آخرين فرصت ايران باري اعلام تعليق غني سازي اورانيوم

انتقاد مظاهري از فقدان علم گرايي در تدوين برنامه هاي دولت



عصر اقتصاد:

مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن خبر داد؛ 800 ميليون دلار طرح صنعتي آماده سرمايه گذاري خارجي

فولاد مباركه اصفهان ، مقام اول جايزه ملي كيفيت ايران را كسب نمود

شيركوند : بانك رفاه واگذار نشده بود كه پس گرفته شود



فرهنگ آشتي:

براساس بخشنامه بودجه سال آينده صورت مي گيرد: افزايش 5/8 درصدي حقوق كارمندان

با تصميم مقامات ساف ، روحي فتوح جانشين موقت عرفات شد



قدس :

بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبري اعلام كرد: رويت هلال ماه با چشم مسلح معتبر است

" روحي فتوح" جانشين موقت عرفات شد

صندوق فرصت هاي شغلي يك اسم است نه يك سيستم



كارو كارگر:

رويت هلال ماه با چشم مسلح از نظر رهبر انقلاب معتبر اعلام شد

نماينده مجلس : تحقيق و تفحص از خصوصي سازي انجام شود

به احتمال زياد صورت مي گيرد، گزارش البرادعي درمورد ايران روز جمعه به اعضاي شوراي حكام ارايه مي شود



مردم سالاري:

در بيانيه وزارت امور خارجه به مناسبت روز جهاني قدس تاكيد شد؛ تشكيل دولت مستقل فلسطيني

عرفات هنوز زنده است

نيروهاي آمريكايي هفتاد درصد فلوجه را به كنترل خود در آوردند



همبستگي:

نماز عيد فطر به امامت مقام رهبري اقامه مي شود

وزيرخارجه آمريكا پيشنهاد كرد، مذاكره ايران و آمريكا در مصر

ايران و آمريكا در كنفرانس مربوط به بازسازي عراق با يكديگر ملاقات خواهند كرد



همشهري:

رييس بخش استفتائات دفتر مقام معظم رهبري : رويت هلال ماه با چشم مسلح از نظر مقام معظم رهبري معتبر است

با حضور شهردار تهران ، شاخه غربي بزرگراه نواب گشايش يافت



هدف و اقتصاد:

كارشناسان در گفتگو با " هدف و اقتصاد " عنوان كردند : توليد داخلي زير تيغ دامپينگ

منطقي در گفتگو با " هدف و اقتصاد" : سمندهاي جديد را ارزانتر مي فروشيم

پس از 45 سال ، نان ايراني عاري از گندم بيگانه شد



هموطن سلام:

رهبر معظم انقلاب درديدار با هيات دولت بر آن تاكيد كردند ، پاسخگويي جدي و عملي مسئولان به مردم

آشفته بازار سكه ادامه دارد ، بانك مركزي به قول خود عمل نكرد