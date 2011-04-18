سایه ریزگردها بر آسمان لرستان/ مهمانی که نفس صاحبخانه را برید

این روزها دیدن آدم های خاکی و ماشین های آغشته به قطرات ریز غبار دیگر برایمان عادی شده است چرا که گرد و خاک دیگر مهمان آسمان لرستان نیست بلکه به میزبانی تبدیل شده است که به نظر می رسد خیال رخت بربستن هم ندارد.

آنچه می توان به وضوح در سطح شهر مشاهده کرد گرد و غباری است که لرستانیها را خانه نشین کرده و به سهولت می توان تاثیرات ناشی از این گرد و غبار را بر روند زندگی مردم این استان سرسبز دید.

آسمان استان لرستان به عنوان سرزمین کوه های سربه فلک کشیده و مراتع و جنگلهای بکر دیگر آن نشاط گذشته را ندارد تا مردم این استان نیز با نگاه به آسمان غبار گرفته نشاط گذشته خود را نیز نداشته باشند.

این در حالیست که پیش از این اگر روزی فردی را می دیدیم که ماسک به صورت داشت فکر می کردیم که به دلیل مشکلات خاص خود از این وسیله استفاده می کند ولی امروز با دیدن روزانه صدها نفر در شهر که ماسک به صورت دارند مشکل آلودگی هوا را در استان لرستان باور کرده ایم.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در مورد آلودگی فعلی هوای استان لرستان اظهار داشت: در حال حاضر مطابق آخرین سنجشهای صورت گرفته میزان ذرات معلق در هوای خرم آباد 692 میکروگرم بر مترمکعب است.

الهام برنا استاندارد ذرات معلق در هوا را 150 میکروگرم بر مترمکعب عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر آلودگی هوای مرکز لرستان حدود 4.6 برابر حد استاندارد است.

برنا با بیان اینکه امروز نهمین روز آلوده استان در سالجاری بر اثر ورود موج جدید ریزگردهای عربی است، خاطرنشان کرد: شهرستانهای خرم آباد و پلدختر امروز شاهد ورود موج جدید آلودگی هوا بودند.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان خاطرنشان کرد: لرستان در سال گذشته شاهد 90 روز غبارآلود بوده است.

برنا از لرستانیها خواست که از ورزش کردن و فعالیتهای بدنی در فضای باز خودداری کنند و گفت: همچنین بیماران قلبی و تنفسی به ویژه سالخوردگان و خردسالان غیر از مواقع ضروری از منزل خارج نشوند.

وی یادآور شد: ورود موج جدید ریزگردهای عربی به لرستان در حالیست که طی هفته گذشته میزان آلودگی هوا در شهرستان پلدختر در آلوده ترین ساعات به 41 برابر حد استاندارد رسید.

مسئول مرکز پایش اداره کل محیط زیست استان لرستان با بیان اینکه آلودگی هوای پلدختر در شب گذشته بیش از هفت برابر استاندارد گزارش شده بود، تصریح کرد: در حال حاضر آلودگی هوا در این شهرستان به حد قابل قبولی رسیده است.

برنا با بیان اینکه اوج آلودگی هوای استان در ظهر یکشنبه گزارش شده است، بیان داشت: در طول یک هفته اخیر در بیشتر روزهای آسمان لرستان درگیر با پدیده گرد و غبار بوده است.

به هر حال روند آلودگی هوا در لرستان اینگونه اذهان را نهیب می زند که مبادا روزی این وضعیت که خود را در روال روزمره زندگی ما جا داده است برایمان آنقدر عادی شود که یادمان برود روزی آسمان استان لرستان هم آبی بود!

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عکس: محسن تیزهوش