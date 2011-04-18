سایت اینترنتی رئیس جمهور از اخبار دولت جا ماند!

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب خبر مخالفت رهبر معظم انقلاب با استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و ابقای وزیر تنها ساعتی پس از انتشار خبر خروج وزیر از کابینه با حکم جدید مشاورت رئیس جمهور برای وی منتشر شد و موجی از تحلیل در پایگاه های خبری بر انگیخت.

پایگاه اطلاع رسانی رسمی رئیس جمهور شب گذشته در خبری در صدر اخبار خود اعلام کرد که رئیس جمهور استعفای مصلحی را پذیرفته و وی را طی حکمی مشاور اطلاعاتی خود کرده است. این تصمیم ساعتی بعد با مخالفت رهبر معظم انقلاب ملغی شد و بر خلاف انتظار نه تنها خبر ابقای وزیر در این پایگاه رسمی منتشر نشد ، بلکه خبر رفتن وزیر از کابینه با گذشت بیش از 11 ساعت از تاکید رهبری ، همچنان در صدر اخبار این سایت قرار دارد. همچنین سایت رسمی دولت نیز در این مدت اقدامی مشابه سایت ریاست جمهوری داشته است.