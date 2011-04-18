  1. سیاست
  2. سایر
۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۳۱

سایت اینترنتی رئیس جمهور از اخبار دولت جا ماند!

سایت اینترنتی رئیس جمهور از اخبار دولت جا ماند!

درپی گذشت بیش از یازده ساعت از اعلام خبر مخالفت رهبر معظم انقلاب با استعفای وزیر اطلاعات و ابقای وی در این سمت، پایگاه‌ اینترنتی رسمی رئیس جمهور نه تنها از حذف خبر خروج وزیر از کابینه خودداری کرده بلکه آن را در صدر اخبار خود نگاه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکشنبه شب خبر مخالفت رهبر معظم انقلاب با استعفای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات و ابقای وزیر تنها ساعتی پس از انتشار خبر خروج وزیر از کابینه با حکم جدید مشاورت رئیس جمهور برای وی منتشر شد و موجی از تحلیل در پایگاه های خبری بر انگیخت.

پایگاه اطلاع رسانی رسمی رئیس جمهور شب گذشته در خبری در صدر اخبار خود اعلام کرد که رئیس جمهور استعفای مصلحی را پذیرفته و وی را طی حکمی مشاور اطلاعاتی خود کرده است. این تصمیم ساعتی بعد با مخالفت رهبر معظم انقلاب ملغی شد و بر خلاف انتظار نه تنها خبر ابقای وزیر در این پایگاه رسمی منتشر نشد ، بلکه خبر رفتن وزیر از کابینه با گذشت بیش از 11 ساعت از تاکید رهبری ، همچنان در صدر اخبار این سایت قرار دارد. همچنین سایت رسمی دولت نیز در این مدت اقدامی مشابه سایت ریاست جمهوری داشته است.

کد مطلب 1291382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها