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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۲۱

مسعود اطیابی "همه مادران" را روایت می‌کند

مسعود اطیابی "همه مادران" را روایت می‌کند

مسعود اطیابی فیلم تلویزیونی "همه مادران" را به تهیه‌کنندگی مشترک علیرضا سالمی‌نیک و محمدحسین قره تپه مقابل دوربین می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سالمی‌نیک با بیان این مطلب افزود: فیلمنامه اولیه این اثر را سعید حیدرنژاد نوشته و در حال حاضرسید ناصر هاشم‌زاده با در نظرگرفتن نظرات گروه در حال بازنویسی مجدد آن است.

وی خاطر نشان ساخت: این تله فیلم در ژانر اجتماعی - خانوادگی، قصه زنی را روایت می‌کند که همسرش را از دست داده و به همراه دو فرزندش زندگی می‌کند، اما به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی و فقر خانواده، ناچار به کارگری در بیرون از خانه است. در این بین مردی از او خواستگاری می‌کند که با مخالفت شدید پسر رو به رو شده و این امر زمینه‌ساز اتفاقات جدیدی در مسیر داستان می‌شود.

این تهیه‌کننده در پایان تصریح کرد: اوایل اردیبهشت ماه پیش تولید این فیلم به طور رسمی آغاز می‌شود و تاکنون تنها همکاری مسعود اطیابی به عنوان کارگردان با این پروژه قطعی شده است.

فیلم "همه مادران" در گروه تله فیلم های اپیزودیک مرکز سیما فیلم تولید می‌شود.

کد مطلب 1291383

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