به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سالمینیک با بیان این مطلب افزود: فیلمنامه اولیه این اثر را سعید حیدرنژاد نوشته و در حال حاضرسید ناصر هاشمزاده با در نظرگرفتن نظرات گروه در حال بازنویسی مجدد آن است.
وی خاطر نشان ساخت: این تله فیلم در ژانر اجتماعی - خانوادگی، قصه زنی را روایت میکند که همسرش را از دست داده و به همراه دو فرزندش زندگی میکند، اما به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی و فقر خانواده، ناچار به کارگری در بیرون از خانه است. در این بین مردی از او خواستگاری میکند که با مخالفت شدید پسر رو به رو شده و این امر زمینهساز اتفاقات جدیدی در مسیر داستان میشود.
این تهیهکننده در پایان تصریح کرد: اوایل اردیبهشت ماه پیش تولید این فیلم به طور رسمی آغاز میشود و تاکنون تنها همکاری مسعود اطیابی به عنوان کارگردان با این پروژه قطعی شده است.
فیلم "همه مادران" در گروه تله فیلم های اپیزودیک مرکز سیما فیلم تولید میشود.
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