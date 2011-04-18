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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۳۲

جام حذفی انگلستان/

استوک سیتی حریف منچسترسیتی در دیدار نهایی شد

استوک سیتی حریف منچسترسیتی در دیدار نهایی شد

تیم فوتبال استوک سیتی با برتری قاطع مقابل بولتون در دیدار نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان جواز حضور در دیدار نهایی این رقابت‌ها را بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان موسوم به FA Cup عصر یکشنبه تیم‌های استوک سیتی و بولتون در ورزشگاه ومبلی شهر لندن به مصاف هم رفتند.

این بازی که برای تماشای آن بیش از 75 هزار تماشاگر به ورزشگاه ومبلی آمده بودند به برتری 5 بر صفر تیم استوک سیتی انجامید تا این تیم حریف من سیتی در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های انگلستان شود.

گل‌های تیم استوک سیتی در این بازی توسط ماتئو اترینگتون (11)، روبرت هوت (17)، کنوین جونز (30) و جاناتان والترز (68 و 81) به ثمر رسید.

بدین ترتیب دیدار نهایی مسابقات فوتبال FA Cup روز شنبه 4 می 2011 (24 اردیبهشت 1390) بین دو تیم منچسترسیتی و استوک سیتی در ورزشگاه ومبلی شهر لندن برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1291384

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