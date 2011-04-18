استقبال البرادعی از بازداشت مبارک/ ژنرالهای مصری به پادگان باز می گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد البرادعی در گفتگو با روزنامه اشپیگل آلمان با استقبال از تصمیم اخیر دستگاه قضایی مصر در بازداشت "حسنی مبارک" دیکتاتور مخلوع این کشور اظهار داشت: بازداشت وی یک گام در راستای تحقق اهداف انقلاب مصر است.

البته البرادعی با انتقاد از تاخیر در صدور حکم بازداشت مبارک افزود: این مسئله به مبارک اجازه داد تمامی مسائلی که شاید باعث محکومیتش می شد، پنهان کند.

البرادعی 63 ساله در ادامه با اشاره به تظاهرات هفتگی مردم مصر در میدان التحریر قاهره اظهار داشت: به نظر می رسد شورای نظامی مصر به فشار مردمی نیازمند است. البته این مسئله اعتماد مردم به نظامیان را کاسته و روابط میان آنها را تنش زا می کند.

وی همچنین به مردم مصر درباره درگیری احتمالی با نیروهای امنیتی در میدان التحریر هشدار داد و افزود: در اینجاست که شاید هرج و مرج فراگیر شود. در حال حاضر شورای نظامی تنها موسسه ای است که در کشور به صورت منظم مشغول به کار است.

نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مصر در ادامه اظهار داشت: من شک ندارم که اعضای شورای نظامی (حاکم بر مصر پس از سقوط مبارک) پس از برگزاری انتخابات به پادگانهایشان باز می گردند. من نسبت ایجاد شرایط مناسب برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مصر تا پایان سال جاری خوشبین هستم که مسئله نامزد شدن من هم به همین شرایط دموکراتیک بستگی دارد.