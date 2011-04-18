ایران حمایت از سرکوب مردم سوریه را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تکذیب ادعای واهی مقامات آمریکایی مبنی بر جانبداری ایران از سرکوب مردم سوریه در تحولات اخیر آن کشور اظهار داشت : ما نسبت به توان دولت سوریه در حل مشکلات داخلی خود و پاسخگوئی مناسب به خواستهای مردم آن کشور واقفیم .

منبع مذکور همچنین دولتمردان آمریکایی را از بازی دو گانه و فریبکارانه بر حذر داشته و سابقه عملکرد زشت آمریکا در حمایت بی دریغ از حکومتهاتی استبدادی منطقه در سرکوب مردم خود ، را مورد اشاره قرارداد.



این منبع همچنین اظهار داشت که سیاستهای فریبکارانه و دوگانه آمریکا در قبال خیزشهای مردم منطقه خصوصا بحرین و لیبی کاملا آشکار و قابل رویت است .