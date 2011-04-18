قوانینی کهنه برای خاندانی پیر/ "ده فرمان" عجیب برای سلطنت نشینان بریتانیا

این روزها در محافل سیاسی و اجتماعی در لندن صحبت از ازدواج شاهزاده ویلیام با "کیت میدلتون" است.همچنین دستور کار مهمی نیز برای این بحث ها و گفتگوها وجود دارد و آن این است که این ازدواج باید دوام داشته باشد و از وارد کردن خاندان سلطنتی به بحرانی دیگر که در گذشته این خاندان با آنها روبرو بوده خودداری کند.

به هر حال قرار است در ازدواجی که بزودی برگزار شود فرد تازه ای وارد خاندان سلطنتی شود. اما نکته مهم قوانین و مقررات حاکم بر خاندان سلطنتی و بایدها و نبایدهای حاکم بر آن است و اگر فرد تازه وارد نتواند خود را با این قوانین خشک سلطنتی همراه کند می تواند با عاقبتی بد روبرو شود و خاندان سلطنتی را با شکست دیگری روبرو سازد.

در زیر به 10 باید و نبایدی اشاره می کنیم که اعضای این خاندان سلطنتی پیر اما پرخرج باید آن را رعایت کنند.

1) عنوان رسمی

زمانی که "کیت میدلتون" به کاخ ویندسور بپیوندد، عنوان رسمی او مانند پرنس ویلیام خواهد شد. او می تواند "کاترین" یا "هام" نامیده شده و صدا زده شود.

2) رای دادن

به لحاظ فنی ملکه و دیگر اعضای خاندان سلطنتی اجازه رای دادن دارند، اما آنها این کار را نمی کنند زیرا که در عمل این کار می تواند غیر قانونی باشد و هماهنگ با اصل بی طرفی خاندان نیست.

3) شرکت برای یک پست سیاسی

اعضای خاندان سلطنتی نمی توانند نامزد احراز یک پست رسمی سیاسی شوند زیرا که این خاندان باید بی طرفی خود را حفظ کند و این روند در واقع ناقض این بی طرفی تلقی می شود.

4) دوری از مطرح شدن

میدلتون از یک خانواده اشرافی نیست. مادر او مهماندار هواپیماست و خود او نیز در زمینه های اجتماعی فعال بوده است. اما خاندان سلطنتی باید از مطرح شدن در رسانه ها و مورد توجه بودن آنها بپرهیزند.

5) تفریح شخصی

خاندان سلطنتی نمی توانند بصورت انحصاری بازی و تفریح داشته باشند. زیرا که این کار نادرست تلقی می شود.

6) پرهیز از اقدامات و یا گفتن حرف های جنجالی

این خاندان نباید کاری یا حرفی را بزنند که جنجال عمومی را درپی داشته باشد. این امور می تواند پذیرفتن پول از بازرگانان باشد. همچنین این موارد می تواند در زمینه شخصی هم باشد وعروس خانوان سلطنتی نباید با رفتارهای خود جنجالی را بپا کند.

7) خوردن حلزون

ملکه و همراهان او هرگز حلزون نمی خورند زیرا که احتمال مسمومیت غذایی در آن وجود دارد. اگر "کیت میدلتون" نمی تواند دست از خوردن چنین غذاهایی بردارد او باید در خارج از اوقاتی که در اختیار خاندان سلطنتی نیست این کار را بکند

8) کار کردن

خاندان سلطنتی بریتانیا نمی توانند و نباید کاری را بعنوان شغل برای خود دست و پا کنند. در گذشته اقداماتی برای از بین بردن این ممنوعیت بوده و پرنس چارلز یکبار اقام به پیدا کردن یک کار نیمه وقت در یک کارخانه کرد که با شکست مواجه شد و او مجبور به رها کردن کار شد.

9) منع امضای هر چیز غیر رسمی

اگر ویلیام پادشاه انگلیس شود کیت میدلتون در برخی از سطوح باید اوراق حکومتی را امضا کند و در کاخ همسرش قوانینی را به اجرا بگذارد. افرادی در این موقعیت نباید چیز غیر رسمی را امضا کنند زیرا که احتمال جعل و کپی کردن امضای آنها وجود دارد. سال گذشته شاهزاده هری به خاطر امضای دست گچ گیری شده یک دختر در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت. بخصوص زمانی که این دختر اعلام کرد که گچ دست خود را در داخل یک جعبه شیشه ای به عنوان یادگاری قرار خواهد داد. این مسئله خوشایند ملکه نبود.

10) اتمام شام

یکی دیگر از آداب و رسوم خاندان سلطنتی در انگلیس آداب مربوط به خودردن غذا و شام است. اگر میدلتون عادت به خوردن آرام غذا دارد و ملکه از او سریع تر باشد کیت گرسنه خواهد ماند. در بریتانیا زمانی که ملکه دست از غذا خوردن می کشد بقیه اعضای سلطنتی هم باید دست از غذا بکشند حتی اگر چنگال دست داشته باشند.