قوای مسلح ایران ضامن صلح منطقه و جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور صبح امروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت سالروز غیورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران که هم اکنون در جوار مرقد امام راحل در حال برگزاری است، اظهار داشت: امروز به لطف هوشمندی، مجاهدت پیگیر رزمندگان، ارتش ما مردمی ترین، مقتدرترین و عزیزترین ارتش دنیاست.

وی تصریح کرد: ارتشی که تحت ولایت خدا حرکت می کند، در واقع تحت مدیریت الهی قرار دارد و چنین ارتشی جند خدا و شکست ناپذیر است.

رئیس جمهور با یادآوری اینکه طی 32 سال ارتش عزیز ما با بهره‌مندی از تبعیت از ولایت در عرصه‌های گوناگون موفق و سربلند بوده است، گفت: نقش ارتش و نیروی زمینی قهرمان ما در دفاع از استقلال، عزت و سرافرازی ایران نقشی کم نظیر بوده است.

احمدی نژاد با بیان اینکه دوران دفاع مقدس، دوران بازیابی ارتش ایران و نمایش شجاعت ها و قهرمانی های آن بود، گفت: عناصر فداکار ارتش در دفاع مقدس و در حوادث گوناگون که در منطقه ما حادث شده است به نیرویی مقتدر، مومن و شکست ناپذیر تبدیل شده است.

وی ادامه داد: باید با افتخار اعلام کنیم که امروز نیروهای مسلح و ارتش همیشه قهرمان ما همه نیازهای دفاعی خود را با تلاش های خستگی ناپذیر و ابتکارات و ابدعات خود تامین می کنند.

رئیس قوه مجریه با عنوان اینکه امروز منشاء اقتدار ملت ها دو عامل است، گفت: اتکا به ایمان و توانمندی های یک ملت، خودباوری و استفاده از استعدادهای خدادادی و سرزمینی یکی از عوامل اقتدار ملت هاست. به عبارتی ملتی که توانمندی و استعدادهای خود را بشناسد و با ایمان به خدا حرکت کند صاحب اقتداری خواهد شد که شکست ناپذیر است.

احمدی نژاد دومین عامل اقتدار ملت ها را استفاده آنها از فرصت ها و حضور مقتدرانه در عرصه های منطقه ای و بین المللی دانست و افزود: ملتی که بنشیند تا دیگران برای او تصمیم بگیرند و تحت مدیریت دیگران حرکت کند هیچ گاه طعم اقتدار و پیروزی را نخواهد چشید.

وی تصریح کرد: ملتی موفق است که در عرصه های مهم بین المللی با اقتدار و عزت وارد شود بطوریکه در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و بین المللی حضوری تعیین کننده و موثر داشته باشد. ملتی که اینچنین باشد همواره پرچم عزتش در دنیا برافراشته خواهد بود و چنین ملتی شایسته نشستن بر بام جهان است.

رئیس جمهور اضافه کرد: به لطف خدا رهبری این ملت نیز از این حوزه و با این برنامه و نگاه حرکت می کنند و نیروهای مسلح ما هم همینگونه هستند.

احمدی نژاد در ادامه به نقش آفرینی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی اشاره کرد و افزود: حضور مقتدرانه ارتش عزیز ما در آبهای بین المللی به خصوص عملیات صیانت از کشتی هایی که از آنجا عبور می کردند نشان داد که نیروهای مسلح ما مصمم هستند از همه ظرفیت های اقتدار آفرین خود استفاده کنند و نقش تاریخی خود را ایفا نمایند و همچنین از همه فرصت ها برای حضور عزتمندانه در عرصه های بین المللی بهره ببرند.

وی با تاکید بر اینکه امروز مسئولیت نیروهای مسلح ما نسبت به گذشته مضاعف شده است، گفت: دشمن شکست خورده در عرصه های مختلف با فریبکاری و تکیه بر زور به میدان آمده تا معادلات منطقه ای و جهانی را به نفع عده قلیلی از سرمایه داران بی فرهنگ رقم بزند و در تلاش است تا خیزش ها و مطالبات عدالتخواهانه ملتها را یا سرکوب کند یا با فریبکاری به نفع خود مصادره نماید.

رئیس جمهور با اشاره به اشغال عراق و افغانستان توسط آمریکا یادآور شد: مستکبران 10 سال قبل با طراحی سناریویی از پیش تعیین شده بهانه ای درست کردند و به منطقه لشکر کشی کردند تا قلب سیاست، قلب اقتصاد و قلب فرهنگ جهان یعنی خاورمیانه را تصاحب کنند و حرکت های عدالتخواهانه ملت های منطقه را که ناشی از فریادهای حق طلبانه ملت ایران بود از بین ببرند و بیداری مسلمانان را در کانون آن مهار کنند.

احمدی نژاد هدف دیگر آمریکا از لشکر کشی به منطقه را نجات نظام سرمایه داری و سرمایه سالاری عنوان کرد و افزود: باز هم با همبستگی وهوشیاری ملت ایران این طراحی شیطانی در هم شکست.

وی تصریح کرد: امروز دشمن با چهره و شعارهای دیگر به میدان آمده است و به دنبال تفرقه، تخریب و به راه انداختن جنگ بین ملت های منطقه است ، تا بتواند هم سلاح هایی را که تولید کرده بفروشد و هم پایه های سلطه شیطانی خود را در برخی از کشورهای منطقه مستحکم تر کند.

رئیس جمهور با اعلام اینکه امروز ملت ایران و همچنین سایر ملت های آزاده دنیا هوشمند و آگاه هستند، گفت: همه باید در کل جهان مراقبت کنند چرا که نظام سرمایه داری رو به اضمحلال همه توان خود را بسیج کرده تا از مرگ قطعی نجات پیدا کند.

احمدی نژاد با بیان اینکه تجربه نشان داده است که آمریکا دوست صادقی نیست، گفت: مهمترین جنایات آمریکا علیه دوستانی بوده است که چندین سال برای آن نوکری کرده اند و منافع ملت خود را برای آن قربانی نموده است.

وی با اعلام اینکه اگر کسی در نقشه آمریکا بازی کند ملت ها او را نخواهند بخشید و آینده‌ای نخواهند داشت، گفت: همه تلاش آمریکا و متحدان او ایجاد تنش ایرانی - عربی و تنش شیعه - سنی در منطقه است.

رئیس جمهور تصریح کرد: قوای مسلح ایران ضامن امنیت، دوستی، برادری و برابری همه ملت های منطقه و جهان است.

احمدی نژاد تصریح کرد: ملت ایران و حاکمیت ایران دوست همه ملت ها و خواستار پیشرفت آنهاست.

وی با بیان اینکه منطقه امن در سایه همراهی و همکاری همه دولت ها و ملت ها در منطقه امکانپذیر است، گفت: من مطمئنم که این بار هم با هوشمندی ملت ها و سیاستمداران و انشاءالله همراهی دولت ها ، توطئه جدید مستکبران نقش بر آب خواهد شد.

رئیس قوه مجریه با بیان اینکه دوره سرمایه داری ظالمانه به پایان راه خود رسیده است، خاطر نشان کرد: سردمداران صهیونیست آمریکا که به دنبال نجات رژیم صهیونیستی و مهمترین پایگاه خود در منطقه هستند این بار هم شکست خواهند خورد.

احمدی نژاد عنوان کرد: این زورگویی‌ها و برخوردهای دوگانه مستکبران را نجات نخواهد داد و سرنوشتی جز بی آبرویی و شکست نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه غربی ها به دنبال خاورمیانه جدید هستند، گفت: ملت های منطقه و ملت های دنیا هم به دنبال خاورمیانه جدید هستند اما خاورمیانه جدید بدون حضور رژیم جعلی صهیونیستی محقق خواهد شد و دشمنان خدا راهی جز پذیرش شکست و قبول عزت ملت ها نخواهند داشت.