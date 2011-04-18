حقایق جدید درباره ثروت مبارک/ گنج دیکتاتور همین نزدیکیهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، نیوزویک در این باره می نویسد : خبرها و گزارش های منتشر شده درباره حساب های میلیونی خانواده مبارک در بانک های سوئیس و وجود املاک گران قیمت در بریتانیا و منهتن آمریکا ممکن است افسانه هایی بیش نباشند و ثروت خاندان مبارک جایی همین نزدیکی ها یعنی سواحل دریای سرخ در شرم الشیخ و به احتمال زیاد ویلای حسنی مبارک باشد.

اغلب دیپلماتهای خارجی خاطراتی را از مصر تعریف می کنند که می توان گفت اغلب اسرار خاندان مبارک در شرم الشیخ نهفته است.

در همین رابطه یک دیپلمات اورپایی که به تازگی از مصر بازگشته می گوید : شما می توانید مطمئن باشید که بطور مستقیم یا غیر مستقیم، قانونی و غیرقانونی، خاندان مبارک بویژه پسران وی در سود بدست آمده از توسعه شرم الشیخ سهیم هستند. و این خاندان دارائیهای زیادی در این مکان دارد.

نیوزویک در ادامه به آغاز تحقیقات درباره دارئیهای مبارک پرداخته و می نویسد : بازرسان به تازگی کار خود را آغاز کرده اند ولی کار پیچیده ای در پیش دارند زیرا باید تمامی قراردادهای تجاری پرسود مصر را بازبینی کنند و ببینند که چگونه یک پای این قرارداها دوستان و اطرافیان نزدیک خاندان مبارک بوده اند.

بر همین اساس یکی از مواردی که بازرسان باید تمرکز ویژه ای بر روی آن داشته باشند قرارداد چند میلیارد دلاری گاز میان مصر و رژیم صهیونیستی است که شرکت مسئول انجام این قرارداد توسط یکی از دوستان نزدیک حسنی مبارک اداره می شود.

اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می دهد مبارک اقتصاد مصر را به یک سیستم "الیگارشی" تبدیل کرده است که در آن تمامی مبادلات اقتصادی از سوی خاندان هیئت حاکمه انجام می شود.

بر این اساس، این عوامل باعث شده فساد به بخش مکمل حکومت در مصر تبدیل شود و در نتیجه آن بیکاری و گرانی به بالاترین سطح برسد.

یکی از منابع کسب درآمد خانواده مبارک آن بود که هر نوع تجارتی که در مصر قرار بود انجام شود باید بخشی از سهم خود را به این خانواده اختصاص می داد و شرکت های خارجی نیز برای کسب مجوز ورود به بازار مصر باید 20 درصد از سهام خود را به نام خانواده مبارک می کردند.

یکی دیگر از راه های کسب درآمد خانواده مبارک، فساد بود و با اطمینان می توان گفت خانواده مبارک و نزدیکان آنها همه درگیر فساد مالی بودند. بطوری که اگر فردی درمصر به بهانه فساد مالی بازداست می شد از سوی پلیس مورد بازخواست قرار می گرفت و این در حالی بود که پلیس مصر خود حلقه کوچکتری از فساد موجود در حکومت این کشور بود.