4 خانه عالم در بخش مرکزی فاروج احداث می شود

رجب علی ایزدجو در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد با اشاره به اهمیت زمینه سازی برای فعالیت های فرهنگی اظهار داشت: تاکنون 12 خانه عالم در این بخش احداث شده است و اهالی از برکات عالمان مستقر در این خانه ها بهره مند شده اند.

وی با بیان این که سه کتابخانه نیز در این بخش در حال احداث است، تصریح کرد: این کتابخانه ها از محل اعتبارات تملک دارایی های شهرستان در روستاهای "چری، مایوان و خرق" احداث می شود.



بخشدار مرکزی فاروج گفت: کتابخانه های روستاهای مایوان و چری 60 درصد و کتابخانه روستای خرق 20 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.



شهرستان فاروج در سال ۱۳۸۵، تعداد ۴۹ هزار و۶۹۳ نفر جمعیت داشته و در فاصله 75 کیلو متری بجنورد مرکز استان خراسان شمالی و در مسیر مشهد الرضا(ع) قرار دارد.

