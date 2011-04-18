فیلم "یک تصادف ساده" به سیمافیلم تحویل داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم اموری، تهیه‌کننده این فیلم گفت: اصلاحاتی که بر نسخه اولیه فیلم وارد شد به نکات تکنیکی کار به ویژه در حوزه تدوین و صداگذاری مربوط می‌شد و خوشبختانه کار مشمول ممیزی‌های محتوایی نشد.

وی اظهار داشت: منتظر نظر نهایی شورای کارشناسی هستیم که در صورت مثبت بودن، فیلم در نوبت پخش قرار می‌گیرد.

اموری با اشاره به اینکه نسخه نهایی "یک تصادف ساده" در مدت زمان 95 دقیقه تحویل سیما فیلم شده است، گفت: با توجه به تعدد پلان‌های فیلم و حساسیت‌هایی که مهدی حسینی‌وند نسبت به تدوین"یک تصادف ساده" داشت، فرآیند تدوین این کار کمی بیشتر از اندازه معمول زمان برد، اما با توجه به اینکه کار در استودیوی "ضحی فیلم"انجام می‌شد، از دید کیفی در زمان پروژه مشکل نداشتیم.

این تله فیلم داستان زندگی هاشم را روایت می‌کند که به ویزیتوری برای یک شرکت پخش دارو مشغول است. هاشم در ماشین خود زندگی می‌کند. پیرمردی به نام ذاکری با ماشین هاشم تصادف می‌کند و به آن خسارت می‌زند. پس از این رویداد هاشم وارد زندگی ذاکری می‌شود و ...

در این پروژه که از تولیدات گروه تله فیلم‌های اپیزودیک از مجموعه "شیب ملایم" و با موضوع راهنمایی و رانندگی است، بازیگرانی چون رامین راستاد، محسن قاضی مرادی، مهوش وقاری، گلاره عباسی و محمدحمزه‌ای نقش آفرینی کرده‌اند.