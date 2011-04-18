4590 میلیارد ریال تسهیلات مسکن مهر در گیلان پرداخت شد

خشنود زینالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مدیریت از زمان آغاز طرح مسکن مهر تاکنون با پرداخت تسهیلات آماده سازی، ساخت و بهره برداری برای 71 هزار و 892 واحد مسکونی به میزان چهار هزار و 590 میلیارد و 594 میلیون ریال گامی موثر برای خانه دار کردن اقشار کم درآمد جامعه برداشته که از این تعداد هزار و 120 واحد تکمیل و مورد فروش اقساطی قرار گرفته است.

وی همچنین از افتتاح شعبه "بازارچه ساحلی" شهرستان آستارا این بانک در استان خبر داد و اظهارداشت: این شعبه چهل و هشتمین شعبه مدیریت شعب بانک مسکن استان گیلان و دومین شعبه شهرستان آستارا است.

زینالی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نظام بانکی یکی از اصلی ترین محورهای توسعه است، مسیر دستیابی به اهداف اقتصادی ملی بانکها هستند و اگر تمامی ظرفیت های نظام بانکی به فعلیت برسد گام های محکم تر، بلند تر و حساب شده تری برخواهیم داشت و دیدگاههای کلان توسعه ای کشور نیز متحول خواهد شد.

مدیر شعب بانک مسکن گیلان گفت: در سال جهاد اقتصادی و با شعارحفظ مشتریان و مشتری مداری با مفاهیم علمی، دانش و تجربیات در زمینه های ساختاری، ابزاری و رفتاری برای سرعت بخشیدن به رشد و توسعه، انتقال تجارب، تبادل آرا و نظرات، افزایش بهره وری و رشد توان رقابتی مجددانه تلاش کرده و نقش سازنده، راهگشا و کاربردی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن توانسته در گیلان رتبه اول در بخش تخصیص و رتبه دوم در زمینه سپرده های بانکی را به خود اختصاص دهد، خاطرنشان کرد: مدیریت شعب استان با داشتن 47 شعبه، 38 دستگاه خود پرداز، 172 دستگاه pinpad و 796 pos فروشگاهی در سال گذشته، موفق شد در 16 هزار و 919 مسکن کارت، هزار و 638 بن کارت، 176 کارت اعتباری، چهار هزار و 710 کارت هدیه و 58 هزار و 112 کارت هوشمند تسهیلات صندوق پس انداز مسکن افتتاح کند.

زینالی بیان داشت: این مدیریت با افتتاح 840 هزار و 53 عدد سپرده به مبلغ پنح هزار و 941 میلیارد ریال موفق شد تا نسبت به سال قبل به رشد 16.8 درصدی در سپرده های قرض الحسنه، جاری، صندوق ساخت و خرید مسکن، حساب پس انداز جوانان، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت برسد.

وی ادامه داد: بانک مسکن استان در سال گذشته 47 هزار و 953 فقره تسهیلات به مبلغ 11 هزار و 945 میلیارد و 570 میلیون ریال در بخش های مشارکت مدنی، خرید انتقال سهم الشرکه، قرض الحسنه، جعاله، اجاره به شرط تملیک و خرید دین پرداخت کرده است.