پیست دوچرخه سواری کرمان گرفتار در پیچ و خم بتونی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، پیست دوچرخه سواری کرمان که از جمله طرح های عجیب ورزشی کشور است وارد شانزدهمین سال ساخت خود شد تا همچنان در پیچ و خم زد و بندهای پیمانکاری به عنوان پروژه ای ملی به بوته فراموشی سپرده شود.

گفته می شود مهمترین مشکل فنی در ساخت این پیست استفاده از بتون در ساخت کف این پیست است که پیمانکاران نمی توانند این قسمت از پیست را تکمیل کنند و دوچرخه سواران و کارشناسان کرمانی نیز خواستار ساخت این سازه با کف پوش چوبی هستند.

استفاده از بتون باعث شده تلاشها در راستای ساخت قوس این پیست با بن بست مواجه شود.

این پیست که در سال 74 کلنگ زنی شد با حضور الکساندر دوما بزرگ ترین پیست ساز دوچرخه جهان مراحل ساخت مقدماتی و زیر سازی خود را طی کرد اما تا سال 84 که قرار بود این پروژه تحویل داده شود اقدام خاصی در پیست به جز ساخت یکی دو ساختمان نشد و قسمت اصلی پیست و رویه آن همچنان رو به آفتاب خاک می خورد.

خبرگزاری مهر در گزارش خود در مرداد سال 88 نسبت به دیرکرد در ساخت این پیست هشدار داده بود و در گزارشی به این موضوع پرداخته بود در آن گزارش مسئولین فدراسیون دوچرخه سواری به ویژه علی انصاریان نائب رئیس وقت فدراسیون گفته بود این پیست در کمتر از یک ماه آینده و در بازه زمانی نزدیک به افتتاح پیست مشهد به بهره برداری خواهد رسید اما هم اینک که در فروردین سال 90 هستیم پیست دوچرخه سواری کرمان همچنان با مشکل مواجه است وارد شانزدهمین سال کلنگ زنی خود می شود.

زمان تحویل پیست کرمان در پرده ابهام است / لزوم توجه مسئولان

این پیست که جز پنج پیست بزرگ ایران نامیده می شود هم اکنون در وضعیت اسف باری به سر می برد و گویا همگان این پیست را فراموش کرده اند.

محمد نژاد عابدی، رئیس هیئت دوچرخه سواری استان کرمان با اعلام اینکه این پیست جز طرح های ملی است به خبرنگار مهر در کرمان گفت: شرکت تجهیز بارها بهانه کرد که پول داده نشده تا پیست را بسازند ولی اکنون چند وقت است که این پیست به حال خود رها شده است و پیمانکار طرح نیز به فکر اتمام کار خود نیست.

وی یادآورشد: پیمانکاران طرح فقط صرفا به فاز بندی پیست اشاره می کنند و وعده سرخرمن می دهند در حالی که این پیست سال 84 باید تحویل تربیت بدنی استان کرمان داده می شد بعد از گذشت پنج سال تحویل دادن آن همچنان در پرده ای از ابهام است.

نژاد عابدی ادامه داد: پیمانکار طرح از افراد مختلفی در سطح استان کمک گرفته و کار خواسته است ولی هنوز بدهی های خود را که رقمی میلیونی دارد به این افراد نپرداخته است به گونه ای که برای ساخت داربست 80 میلیون تومان به مسئول ساخت این داربست بدهکار است ولی نسبت به بدهی های خود بی توجه است.

دوچرخه سواران در جاده ها تمرین می کنند

رئیس هئیت دوچرخه سواری استان کرمان با نگرانی از اینکه این پیست به فراموشی سپرده شده است یادآورشد: این طرح از تعهدات سازمان تربیت بدنی کشور و برعهده بخش عمران سازمان است و هر کاری که هیئت یا مسئولین استان کرمان در قبال طرح انجام داده اند از سر دلسوزی و برای تسریع در اجرای طرح بوده که به جایی نرسیده است.

وی ادامه داد: حدود دو ماه قبل از شروع سال 90 با صحبتی که با مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان داشتیم وی تعهد کرد که موضوع اتمام این طرح را پی گیری خواهد کرد.

نژاد عابدی ادامه داد: این پیست از نوع حرفه ای با سالن های اختصاصی و در نوع خود بی نظیر است و در نبود این پیست دوچرخه سواران ما با مشکلات زیادی مواجه هستند که به ویژه در بخش بانوان مشکل محوطه تمرینی داریم همچنین دوچرخه سواران پیست رو در استان کرمان که همیشه در رده های بالایی هستند در نبود پیست تنزل مقام پیدا کرده اند.

وی با اشاره به اینکه پیمانکار این طرح به اتمام طرح توجهی ندارد گفت: حتی درباره انتخاب این پیمانکار نیز مسائلی وجود دارد ولی آنچه برای هیئت و دوچرخه سواران استان کرمان مهم است هر چه سریعتر اتمام یافتن پروژه است که برای مسئولین شرکت تجهیز بناهای ورزشی فراموش شده است.

نگرانی جامعه دوچرخه سواران بالاتر از این حرفهاست و هر بار از گوشه و کنار حرفهایی مبنی برنارضایتی از وضعیت حال حاضر دوچرخه سواری و ناتمام ماندن پیست به گوش می رسد.

رئیس هیئت دوچرخه سواری تنها مرجع پی گیری مسئله پیست را استاندار و یا مدیرکل تربیت بدنی استان کرمان می داند ولی با توجه به اینکه مدیر کل جدید زیاد در جریان کار نیست و استاندار کرمان هم باید از طریق مدیر کل تربیت بدنی در جریان امر باشد که بتواند از مراجع بالاتر مسئله را پی گیری کند به نظر می رسد باید فاتحه اتمام پیست کرمان را خواند و به هیچ قول و گفته ای اعتماد نکرد.

حسین اسلامی از جمله مربیان بزرگ و دوچرخه سواران نامی که این روزها مدیر باشگاه دوچرخه سواری ولی عصر است نیز از وضعیت پیست گلایه دارد.

از زمان کلنگ زنی پیست کرمان چندین پیست در کشور بهره برداری شده است

وی به خبرنگار مهر در کرمان گفت: زمانی که پروفسور دوما طرح پیست را ریخت جنس چوب برای طرح در نظر گرفته شد که پیمانکاران بعدی مواد پیست را با بتون جایگزین کردند.

این مربی دوچرخه سواری کرمان افزود: مشکل پیست همچنان در خم یک قوس بتونی است و باید بتون پیست را به گونه ای که به ساختار قوسی مانند آن لطمه نزند بریزند که این کارهنوز انجام نشده است.

وی ادامه داد: باید مسئله را به صورت جدی از طریق مسئولین سطح استان پیگیری کرد چرا که این پیمانکارمانند پیمانکار پیست مشهد حرفه ای نیست چرا که قرار بود پیست کرمان نهایتا در سال 88 به پایان برسد ولی مشهد صاحب پیست شد ولی پیست کرمان همچنان ناتمام باقی مانده است.

اسلامی می گوید: دوچرخه سواری کرمان از مسائل زیادی ضربه خورده است مشکل یکی دو تا نیست چرا که دوچرخه سواران نیز مانند قبل نیستند.

وی ادامه داد: اگر پیست راه افتاده بود مشکل بسیاری دوچرخه سواران سرعتی کار و برخی استقامتی ها حل می شد ولی متاسفانه هیچ کس به فکر اتمام پیست کرمان نیست.

با این توضیحات دیگر نیازی نیست بپردازیم به اینکه این پیست مدتهای زیادی است که پیمانکار خود را ندیده است و وی که باید بر سر پروژه باشد هم اینک در تهران به سر می برد و ناظر طرح نیز که از سازمان تربیت بدنی کشور است هیچ نظارتی بر این موضوع ندارد.

تمرین دوچرخه سواران در جاده حوادث تلخ را رقم زد

با گذشت 15سال از کلنگ زنی پیست دوچرخه سواری کرمان در سال 90 وارد شانزدهمین سال ساخت یک پروژه ورزشی هستیم که در کمال تعجب با بی توجهی در سطح ملی کم کم به بایگانی اذهان سپرده می شود.

پیست دوچرخه سواری کرمان زمانی قرار بود جز پنج پیست کشور باشد ولی هم اکنون چندین پیست بزرگ و کوچک در گوشه گوشه کشور فعالند در حالیکه زمان کلنگ زنی پروژه کرمان هیچ خبری از آنها نبود.

این دلیلی ندارد جز اینکه این طرح بدون کارشناسی و تنها در مقطعی از زمان کلنگ زده شد که استان کرمان در دوچرخه سواری کشور حرف اول را می زد و هم اینک نیز مسئول دلسوزی در استان نداریم که بپرسد چرا پیست دوچرخه سواری کرمان همچون یک کلاف در هم تنیده بهانه ای برای کار نکردن مسئولین مربوطه شده است.

این درحالی است که استان کرمان به عنوان یکی از قطبهای برتر دوچرخه سواری کشور هم چنان شاهد تمرینات ورزشکارانش در جاده های اطراف کرمان است که این مسئله موجب بروز سوانح دلخراشی در استان کرمان شده است و چندین دوچرخه سوار ملی پوش کرمانی در این سوانح جان خود را از دست داده اند.