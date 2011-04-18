فرهنگ کردستان نفسی تازه کرد/ خارج کردن رویدادهای فرهنگی از بایگانی

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، با توجه به شرایط خاص و ویژگی های مختلف از یک سو و سخنان مقام معظم رهبری در فرهنگی نامیدن استان کردستان از سوی دیگر باعث شده است تا نگاه ها به فرهنگ و هنر در این استان همواره ویژه بوده و حساسیت بیشتری بر روی رویدادها و تصمیم سازی های این بخش در میان مردم و رسانه های جمعی مطرح و مود توجه همگان باشد.

موسیقی غنی، جایگاه ویژه کردستان در عرصه تولید و عرضه فیلم های کوتاه و بلند سینمایی، کسب عنوان های برتر در رقابت های مختلف فرهنگی و هنری کشور در عرصه های گوناگون و میزبانی استان از جشنواره های استانی، منطقه ای، ملی و حتی بین المللی از دیگر شاخصه های است که باعث شده تا مقوله فرهنگ و هنر در این استان همواره در کانون توجهات قرار گیرد.

سال 89 برای فرهنگ و هنر استان کردستان بسیار پرفراز و نشیب بود و به همین دلیل باید سال 89 را سال فرود و اوج فرهنگ و هنر در این استان عنوان کرد چرا که در روزهای ابتدای تیرماه شوک اصلی بر این عرصه وارد شد و بعد از کش و قوس های بسیار مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از کردستان رفت و قباد میمنت آبادی سکاندار این عرصه در استان شد.

منصور ایمانی که در مدت نزدیک به چهار سال به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می کرد با چالش های مختلفی مواجه بود و در زمان سکانداری وی در این حوزه بخش زیادی از رویدادها و جشنواره های فرهنگی و هنری استان تعطیل شد و ارتباط بخش زیادی از جامعه هنرمندان با این اداره کل قطع شد و علاوه بر این مسائل، اعضای مجمع نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی نیز با نامه نگاری های مختلف و تذکرهای متعدد به وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی از کارنامه ایمانی انتقاد می کردند.

علیرغم تمام انتقادات صورت گرفته بر وضعیت فرهنگ و هنر کردستان ولی به دلیل حمایت قاطع استاندار کردستان و دو معاون وی از مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی، منصور ایمانی نزدیک به چهار سال به عنوان مدیرکل و تصمیم گیر اصلی فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان دوام آورد تا اینکه دوست دیرینه اش در راس وزارت و حامی اصلی اش در استانداری تغییر کردند و وی نیز از مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بار سفر بست.

در حالی که مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برگزار نشده بود، استاندار کردستان هم تغییر کرد و با انتصاب علیرضا شهبازی به عنوان استاندار این استان، وی نیز وعده هایی را در همان روزهای نخست برای توجه بیشتری به حوزه فرهنگ و هنر مطرح کرد و خبر از نبود محدودیت برای حمایت از برنامه های فرهنگی و هنری با رویکرد بومی را مطرح کرد.

با تغییر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، اقدامات و برنامه های مختلفی در راستای توجه بیشتر به این حوزه بسیار مهم در استان آغاز شد و در قدم اول نمایشگاه استانی کتاب کردستان که سالها بود از تعطیلی آن می گذشت دوباره راه افتاد هر چند که برگزاری این نمایشگاه با ضعف های متعددی هم همراه بود ولی آغاز دوباره آن برای روزهای هر چند اندک، مردم کردستان را بار دیگر با یار مهربان آشتی داد.

جشنواره داستان نویسی بانه هم داستان جالبی را طی سال های 85 تا 89 تجربه کرد و بار دیگر زمینه های برگزاری این جشنواره که تنها به دلیل سلیقه شخصی مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان تعطیل شده بود، فراهم شد و برای سه روز جمعی از هنرمندان ملی کشور مهمان مردم شهرستان بانه شدند تا در قالب جشنواره داستان نویسی در دو بخش کردی و فارسی آخرین نوشته های خود را عرضه کنند.

در کنار برگزاری جشنواره داستان نویسی در بانه، جشنواره تئاتر دیواندره هم همان حکایت را پشت سرگذاشته بود که بالاخره این رویداد هم با تغییر مدیریت از بایگانی خارج شده و بار دیگر فعالان تئاتر هم آثار کاری خود را در جشنواره ای منطقه ای و با رویکردی طنز به نمایش گذاشتند.

داستان برگزاری جشنواره موسیقی غرب کشور در سنندج نیز همان حکایت جشنواره های قبلی را پشت سر گذاشته بود که این رویداد هم بعد از وقفه ای نه چندان طولانی سال گذشته بار دیگر برگزار شد و بیش از 200 هنرمند از استان های غرب کشور برای مدت سه روز سازهای خود را در سنندج کوک کرده و برنامه های آنها با استقبال مناسبی هم مواجه شد.

سکوت سرد حاکم بر وضعیت نشریات محلی در استان کردستان هم بعد از این جابجایی تغییر رنگ داد و هر چند تا رسیدن به شرایط مطلوب همچنان فاصله دارد ولی قدم های مثبتی در این حوزه برداشته شده و مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در صحبت های مختلف خود همواره از توسعه فعالیتهای این بخش و حمایت بیشتر از توسعه نشریات محلی و رسانه های جمعی این استان خبر داده است.

میمنت آبادی به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش های زیادی را در طول 9 ماهه سال گذشته در راستای آشتی بخشی از هنرمندان با این اداره کل انجام داد و علیرغم کسب موفقیت هایی در این عرصه ولی باز هم می طلبد که در سال جاری نیز این برنامه به عنوان یک اولویت مد نظر مسئولان و مدیران فرهنگی کردستان قرار گیرد.

در کنار اقدامات و برنامه ریزی های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان دیگر اقدام مثبت در حوزه فرهنگ، انتصاب عطاالله قادری به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی استاندار کردستان بود زیرا قادری با تجربه فعالیت در عرصه های مختلف فرهنگی در سطح استان و کشور روزهای آفتابی را برای این حوزه در کردستان نوید می داد.

مشاور فرهنگی، اجتماعی و امور روابط عمومی های استاندار کردستان بعد از انتصاب، فعالیت های مناسبی را آغاز کرد و با برگزاری نشست های کاری با فعالان فرهنگی در حوزه های مختلف و هماهنگی دیدارهای این اقشار با استاندار کردستان روند مناسب و رو به رشدی را آغاز کرده بود که متاسفانه با نزدیک شدن به ایام پایانی سال از اینگونه فعالیت ها کاسته شد.

هرچند که اقدامات قابل توجهی در طول سال گذشته در حوزه فرهنگ کردستان روی داد و نمی توان به سادگی از کنار آنها عبور کرد ولی این بخش دارای مشکلات و نارسایی های بسیاری است که شاید عدم توجه به آنها بار دیگر تجربه چهار سال قبل وضعیت حاکم بر این عرصه را برای مردم بازنمایی کند.

ضعف در بدنه کارشناسی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، عدم استفاده از توان انجمن ها و صنف های غیردولتی فرهنگی و هنری در این استان، ادامه رکود حاکم بر سینما در استان فرهنگی کردستان، جشنواره زده شدن شماری از عرصه های فرهنگی و هنری و کمبود اعتبارات دولتی از جمله چالش های اصلی است که علیرغم تمامی اقدامات و برنامه های مناسب فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول سال گذشته همچنان به چشم می خورد و البته این موارد نیز مورد انتقاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز هست چرا که وی در روزهای پایانی سال 89 و در همایش آسیب شناسی برنامه های فرهنگی کردستان به وضوح به آنها اشاره کرد و خبر از جبران این کمبودها را مطرح کرد.

به هر حال وضعیت و جایگاه فرهنگی استان کردستان کاملا متفاوت با سایر نقاط کشور است و به دلیل ویژگی های متنوع باید میزان توجه به این بخش در کردستان بسیار بیشتر از سایر حوزه ها باشد تا بتوان با حفظ فرهنگ این استان زمینه را برای توسعه و ارتقاء جایگاه آن در سطح کشور فراهم کرد.

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گزارش: آرمان نصرالهی