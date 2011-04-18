تصمیم کتابخانه مجلس برای خرید 300 میلیونی از نمایشگاه کتاب تهران

علیاکبر زارع بیدکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه کتابخانه مجلس برای تهیه منابع مورد نیازش از نمایشگاه کتاب تهران گفت: ما طبق روال سال گذشته و قبل از شروع نمایشگاه، کاتالوگهای ناشران را در مورد کتابهای تازهشان دریافت کردهایم و در حال حاضر لیستمان کامل شده است.
وی افزود: خریدهای ما در سه حوزه و توسط سه تیم تخصصی انجام میشود؛ خرید کتابهای عربی، کتابهای لاتین و کتابهای فارسی. تا این لحظه حدود 1200 عنوان کتاب لاتین در حوزههای مختلف علوم انسانی شامل علوم سیاسی، حقوق، ایرانشناسی، اسلامشناسی و تاریخ برای خرید از نمایشگاه کتاب تهران انتخاب شده است.
این مقام مسئول در کتابخانه مجلس همچنین درباره خرید کتابهای ناشران داخلی گفت: در دو هفته اخیر با ناشران تهرانی و قمی مذاکراتی صورت گرفته و در دو هفته اخیر هم حدود 800 عنوان کتاب عربی و فارسی از آنها خریداری کردهایم.
زارعبیدکی اضافه کرد: در واقع قصد داریم با تکمیل خریدهایمان از ناشران تهرانی و قمی تا قبل از آغاز نمایشگاه، برنامههایمان را برای خرید کتاب از ناشران شهرستانی در طول برگزاری نمایشگاه متمرکز کنیم.
مدیر فراهمآوری منابع کتابخانه مجلس تعداد کتابهایی را که قرار است از نمایشگاه کتاب تهران خریداری شوند، 10 تا 12 هزار جلد عنوان و اعتبار مورد نیاز برای خرید آنها را نیز 250 تا 300 میلیون تومان برآورد کرد و همچنین گفت: به دلیل برخی مشکلات مالی تا این لحظه با 100 میلیون تومان از این خریدها موافقت شده است.
وی در عین حال با بیان اینکه به روز کردن کتابخانههای بزرگی مانند کتابخانه مجلس با تهیه منابع مورد نیازشان از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران فرصتی است که تنها سالی یک بار دست میدهد، ابراز امیدواری کرد با تلاشهای رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس امکان تخصیص همه اعتبار مورد نیاز (300 میلیون تومان) برای خرید از این نمایشگاه فراهم شود.
بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از 14 تا 24 اردیبهشت ماه در مصلی امام خمینی (ره) تهران برپا میشود.
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