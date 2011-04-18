مراتع گناباد خشک شد

به گزارش خبرگزاری مهر در گناباد، محمد باقر جاهدی گفت: بارندگی اندک در این شهرستان که در 22 سال گذشته بی سابقه بوده و موجب تشدید خشکسالی و هجوم ملخ ها به مزارع کشاورزان شده است.

وی افزود: کارشناسان این مدیریت هر 15 روز یک بار سطح و عمق خسارات وارده بر اثر خشکسالی را مورد بررسی قرار می دهند و هر چه به تابستان نزدیک تر شویم عمق و سطح خسارات ناشی از خشکسالی، بیشتر خود را نشان می دهد.

وی بیان کرد: با تأیید خشکسالی از سوی دستگاه های ذیربط، حمایت های دولتی از کشاورزان و دامداران آغاز خواهد شد.

جاهدی اظهار امیدواری کرد که هرچه سریعتر باید برای خرید علوفه دام های سبک اقدام شود تا آثار خشکسالی در این شهرستان، کاهش یابد.

جاهدی از کشاورزان شهرستان خواست تا با مراجعه به این سازمان نسبت به دریافت طعمه مسموم برای جلوگیری از هجوم ملخ ها به مزارع اقدام کنند.

یکی از روستاییان گنابادی به خبرنگار مهر گفت: امسال خشکسالی و فقر شدید مراتع، همه امیدها را به یاس تبدیل کرده است، متاسفانه هنوز دام های این منطقه رنگ صحرا و بیابان را ندیده اند.

محمد قربانی افزود: قیمت جو نسبت به سال گذشته حدود 40 درصد افزایش یافته، که با این حساب نگهداری هر صد گوسفند روزانه 500 هزار ریال هزینه دارد که واقعأ خارج از توان یک دامدار است.

وی گفت: بسیاری از بزغاله ها و بره های 14 یا 15 کیلویی روانه بازار فروش شده است و این در حالی است که سال گذشته در روستای اروک سه هزار رأس گوسفند وجود داشت که امسال به نصف این تعداد کاهش یافته است.

دهیار روستای اسو گناباد نیز در این رابطه گفت: آب دهی قنات روستا بر اثر عدم بارندگی های مداوم، رو به خشکی است.

محمدرضا داعی، با اشاره به مهاجرت روستاییان به شهر گفت: با فلج شدن دامداری و کشاورزی تقریبأ تمامی جوانان این روستا بعد از تشکیل زندگی به شهر مهاجرت کرده اند چون زمینه کار و تلاش وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مسئولان باید به عنوان یک اقدام فوری، وام هایی کم بهره به دامداران پرداخت کنند، تا از نابودی دامداری ها در این منطقه جلو گیری شود.

مسئول خانه بهداشت روستای بیمرغ نیز گفت: روستای بیمرغ از یک سو با خشکسالی دست و پنجه نرم می کند و از سوی دیگر مراتع اطراف آن در اختیار منابع طبیعی و آستان قدس رضوی قرار دارد و این موضوع مشکلات دامداران و کشاورزان روستا را نسبت به دیگر روستاهای این منطقه دو چندان کرده است.

عباسعلی گنابادی افزود: از تاریخ پنجم فروردین ماه پارسال تاکنون 12 ازدواج در این روستا صورت گرفت که فقط دو زوج در روستا باقی ماندند و بقیه به شهر مهاجرت کرده اند.

وی خواستار حمایت بیشتر مسئولان امر شد.