پادگان "قهرمان همدان"؛ نخستین یگان حاضر در جبهه

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، چهارشنبه 29 فروردین سال 1358 به فرمان حضرت امام خمینی(ره) روز ارتش نامگذاری شد و این در زمانی رخ داد که طوفانی از حملات ضد انقلابیون وطن فروش علیه قامت وجود ارتش وزیدن گرفته بود .

دادن این پیام از سوی امام(ره) امت، به منزله حمایت قاطع ایشان از ارتش، از سوی مردم تلقی شد و تمام شبهه افکنی‌های دشمنان مبنی بر انحلال ارتش نقش بر آب شد .

از آن زمان دلیران ارتش جمهوری اسلامی ایران با اقتدار کامل در تمام صحنه‌های انقلاب و دفاع مقدس حضور یافته و تمام آمال متجاوزان به انقلاب اسلامی و میهن را خنثی کردند .

دفاع ارتش از میهن اسلامی به گونه ای بود که مقام معظم رهبری در وصف آنان فرمودند "آن ارتش که جنگ را با پوست و استخوان خود، آن هم نه یک روز و دو روز بلکه بیش از هشت سال لمس می‌کند، این یک ارتش واقعی و آبرومند و سرافراز است" .

در همین راستا مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان در بیان نقش بی‌بدیل این حماسه سازان در استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، ضد انقلاب داخلی با حمایت جنایتکاران شرق و غرب درصدد برآمدند تا با ایجاد هرج و مرج و با عناوین قومیت، نژاد و مذهب در جای جای کشور از حرکت رو به رشد و شتابنده انقلاب بکاهند .

جعفر زمردیان اظهار داشت: در این راستا غائله کردستان در اوایل اسفندماه 1357 برپاشد و گروهک‌های ملحد، دم از خودمختاری می‌زدند و با حمله به اماکن نظامی و انتظامی و با هدف خلع سلاح ارتش حرکات مذبوحانه‌ای را آغاز کردند .

نیروهای ارتشی همدان، کردستان را از سقوط نجات دادند

زمردیان ادامه داد: در این مرحله پادگان سنندج که مقر لشکر 28 پیاده کردستان بود، آماج حملات ضد انقلابیون قرار گرفته و به محاصره کامل درآمد، در این وضعیت بحرانی نیروهای این یگان که بسیاری از آنان از دیار همدان بودند با فرماندهی و تدبیری مناسب و با مجاهدتی وصف‌ناپذیر در برابر این طوفان حملات، همچون کوه ایستادند و با مقاومت خود سنندج و به تعبیری کردستان را از سقوط حتمی نجات دادند .

"قهرمان دودانگه" در آزادسازی سقز به شهادت رسید

زمردیان افزود: نیروهای تیپ سوم زرهی همدان در اولین گام برای آزادسازی شهر سقز که در جنگ ضد انقلابیون وطن فروش افتاده بود با عملیاتی حماسی این شهر را آزاد کردند و در این عملیات اولین شهید این یگان به نام قهرمان دودانگه به شهادت رسید و از آن پس پادگان تیپ زرهی همدان به نام "شهید قهرمان" نام گرفت .

وی با اشاره به اینکه در خیزش دیگر، دلاوران تیپ شهید قهرمان برای سرکوب غائله گنبد کاووس به سوی آن دیار شتافته و شهر را از وجود ملحدان پاکسازی کردند، گفت: همچنین در سلسله عملیات‌های دیگری شهرهای قروه و دهگلان را با حضور مقترانه خود تثبیت و در ادامه آن در هفدهم اردیبهشت ماه سال 59 عملیات آزادسازی سنندج را به اتفاق نیروهای سپاه همدان رقم زدند که در پی آن شهر سنندج که برای دومین بار به اشغال ضد انقلاب در آمده بود به طور کامل آزاد و موجی از شادی و شعف در بین مسلمانان کرد برپا شد .

رزمندگان تیپ سوم زرهی شهید قهرمان همدان اولین های حضور در جبهه های نبرد

وی ادامه داد: با شروع جنگ تحمیلی از سوی دولت بعثی عراق، رزمندگان تیپ سوم زرهی شهید قهرمان همدان از اولین یگان‌هایی بودند که در آغازین روزهای تهاجم دشمن، خود را به منطقه دزفول رساندند .

زمردیان با اشاره به اینکه در زمان استقرار تیپ در دزفول، دشمن بارها اقدام به بمباران منطقه سبزآب کرد و تعدادی از رزمندگان این یگان به شهادت رسیدند، گفت: رزمندگان تیپ قهرمان در عملیات دزفول که در پاییز 59 به وقوع پیوست به عنوان نیرو احتیاط کردند و پس از مدتی به منطقه جنوب سوسنگرد انتقال یافته و در آنجا عملیات سراسر حماسی نصر را بنیان نهادند .

مدیر بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس همدان با اشاره به اینکه این عملیات به منظور عقب راندن دشمن از منطقه جنوب غربی اهواز و آزاد سازی بخش عظیمی از مناطق اشغال شده توسط ارتش عراق انجام شد، اظهار داشت: در این رزم رزمندگان تیپ قهرمان با درهم شکستن مواضع دشمن تونستند به میزان 30 کیلومتر به عقبه دشمن نفوذ کنند و با انهدام ده ها دستگاه تانک و نفر بر زرهی خسارت سنگینی وارد آورند .

مدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان یادآور شد: با از انجام این عملیات حماسی آخرین قدم های متجاوزان بعثی در منطقه جنوب خرد شده و تحرکات دشمن به کمترین حد رسید .

پدافند منطقه کرخه نور به رزمندگان تیپ قهرمان واگذار شد

زمردیان ادامه داد: دلاوری‌های رزمندگان تیپ قهرمان باعث شد پدافند منطقه کرخه نور به آنان واگذار شود که در این مقطع دو مرحله عملیات انهدامی علیه دشمن در مورخ پنج مردادماه و یازدهم شهریور ماه سال 60 توسط این رزمندگان به وقوع پیوست که طی آن بخشی از مناطق اشغال شده آزاد شد .

وی همچنین از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران (پایگاه سوم شکاری شهید نوژه همدان) به عنوان حماسه سازان دیگری نام برد و افزود: در سال 1357 دلاوران این یگان پا به پای مردم انقلابی ایران اسلامی پای به عرصه ریشه کن کردن رژیم ستم شاهی نهادند که در اذهان مردم همدان همیشه ماندگار و جاودان است .

زمردیان اظهار داشت: در روز بیستم بهمن ماه 57 اسلحه خانه پایگاه شاهرخی توسط همافران تصرف شد و تمامی شیلترهای هواپیما ها در دسترس آنان قرار گرفت و به عنوان اولین پایگاه هوایی در سطح کشور به طور کامل به تصرف انقلابیون درآمد .

همافران پایگاه حر به مردم آموزش نظامی می دادند

وی افزود: پس از پیروزی انقلاب اسلامی همافران مبارز پایگاه شاهرخی که نامش به پایگاه حر تغییر نام یافته بود با ایثار و فداکاری به عنوان رسالت و پاسداری از حریم انقلاب در سراسر استان در امر آموزش نظامی نیروههای مردمی همتی مضاعف داشتند به طوری که یکی از بنیانگذاران سپاه همدان سردار شهید حسین شاه حسینی از همافران همین پایگاه بود .

وی اظهار داشت: در عملیات هوایی که به منظور آزادسازی شهر پاوه از دست مزدوران گروهک‌های ملحد به وقوع پیوست سرگرد خلبان محمد نوژه به همراه همرزمش سیدعبدالله بشیری موسوی به شهادت رسیدند و از آن پس نام پایگاه حر به پایگاه شهید نوژه تغییر نام یافت .

زمردیان با بیان اینکه سلسله عملیات های هوایی علیه ضد انقلابیون به صورتی مستمر ادامه داشت و نام پایگاه شهید نوژه به منزله کابوسی وحشت آور برای دشمنان داخلی و خارجی در آمده بود، گفت: نقش همافران انقلابی این پایگاه به اتفاق همرزمان سپاه همدان در خنثی سازی کودتای آمریکایی که با خیالی واهی در محل پایگاه شهید نوژه در شرف اتفاق بود فراموش ناشدنی است و دشمن از آن پس به خود آمده و فهمید که ارتشیان غیور ایران زمین انقلاب و ولایت را به پوست و خون عجین نموده اند و نفوذ به آن امری ناممکن و دست نایافتنی است .

تیزپروازان پایگاه نوژه همدان پایگاه های هوایی دشمن را درهم کوبیدند

وی ادامه داد: با شروع جنگ تحمیلی از سوی دشمن بعثی در ساعت 14 سی و یکم شهریورماه سال 59 قسمت هایی از باند فرود پایگاه شهید نوژه بمباران شد و به دنبال آن به عنوان اولین ضربه هولناک و غیر قابل تصور به دشمن در ساعت 17 و 25 دقیقه همان روز در عملیاتی با نام "عملیات هوایی انتقام علیه دشمن" انجام شد و تیز پروازان پایگاه در قالب دو گروه پروازی البرز و آلفا پایگاه های هوایی دشمن در کوت و العماره عراق را درهم کوبیدند و بسیاری از هواپیماهای دشمن منهدم شد .

وی گفت: همچنین در اولین روز از مهرماه سال 59 بزرگترین و پرافتخارترین عملیات خلبانان ایران اسلامی با نام عملیات کمان 99 طراحی و با محوریت پایگاه شهید نوژه به اجرا درآمد .

زمردسیان اظهار داشت: در این عملیات 140 فروند از هواپیماهای نیروی هوایی که 36 فروند آنها از پایگاه شهید نوژه به پرواز درآمدند، تمامی پایگاه‌ها و پادگان‌های عراق را در آغازین ساعات روز بمباران نمودند و ضربه هولناکی به پیکره ارتش بعثی وارد کردند .

مدیر بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس همدان افزود: در پی این عملیات خلبانان پایگاه شهید نوژه، پایگاه های هوایی دشمن در کوت، میسان و دیگر اهداف مهم را در خاک عراق آماج حملات قرار دادند و در پی این عملیات نیروی هوایی عراق برای مدت طولانی بیشتر توان خود را از دست داده و اکثر هواپیماهای شکاری، بمب افکن و سوخت رسان نظامی خود را به پایگاه الولید واقع در غرب عراق و در نزدیک مرز اردن مستقر نمود و همین امر موجب شد تا کارشناسان نظامی ایران طراحی عملیات حماسی H3 را پایه ریزی کردند و در روز 15 فروردین 1360 این عملیات به اجرا در آمد .

زمردیان ادامه داد: خلبانان دلاور پایگاه شهید نوژه همدان به استعداد هشت فروند هواپیمای فانتوم در سحرگاه این روز با طی مسافت سه هزار و 500 کیلومتر و چهار بار سوخت گیری، بر فراز این پایگاه رسیدند و با ریختن آتش خشم الهی بر سر متجاوزان بعثی قسمت اعظم ناوگان هوایی هوایی دشمن را منهدم نمودند .

تیزپروازان پایگاه نوژه در عملیات‌های فتح المبین، بیت‌المقدس و رمضان حضور داشتند

وی افزود: تیزپروازان پایگاه نوژه در سلسله عملیات‌های فتح المبین، بیت‌المقدس و رمضان با نام عملیات شبح 3 در قالب دو گردان هواپیمای فانتوم، به پایگاه شهید وحدتی دزفول مأموریت یافته و ده‌ها سورتی پرواز علاوه بر بیماران مواضع دشمن، تعدادی از جنگنده‌های ارتش بعثی را نیز ساقط نمود .

زمردیان با بیان اینکه در تیرماه سال 61 مقرر شد تا کنفرانس سران کشورهای غیر متعهد با اعمال نفوذ ابرقدرت ها در بغداد برگزار شود، اظهار داشت: این سناریو فقط به منظور فشار مجامع جهانی علیه حقانیت نظام اسلامی طراحی شده بود و در صورت اجرا وضعیت بغرنجی بر ایران حکمفرما می شد .

وی گفت: در این برنامه دولت عراق به تمامی کشورهای جهان در خصوص امنیت مطلق آسمان بغداد اطمینان خاطر داده بود و لذا فرمانده های ارتش جمهوری اسلامی انجام عملیاتی بر فراز بغداد و بمباران نقاط استراتژیک این شهر را طراحی کردند و خلبانان شجاع پایگاه شهید نوژه همدان برای انجام این ماموریت تاریخی انتخاب شدند .

زمردیان خاطرنشان کرد: در سی ام تیرماه 60 تعدادی از هواپیماهای فانتوم پایگاه شهید نوژه به فرماندهی سرهنگ خلبان شهید عباس دوران با گذشتی از دیوار آتشین پدافند و موشک‌های ضدهوایی، بر آسمان بغداد حاضر شدند و با بمباران پالایشگاه الدوره در جلوی دیدگان دهها خبرنگار خارجی ناامنی بغداد را به اثبات رسانیدند که با انجام این مأموریت بزرگترین ضربه سیاسی به حکومت عراق وارد شد .

تیزپروازان پایگاه شهید نوژه همدان حماسه آفرین بودند

وی گفت: تیزپروازان پایگاه شهید نوژه تا پایان دفاع مقدس در تمامی عملیات‌ها نقش اساسی ایفا نمودند به طوری که بیش از 14 هزار سورتی پرواز عملیاتی بدون مرزی کشته هوایی و پشتیبانی هوایی از نیروهای زمینی سپاه و ارتش انجام دادند و بابت حماسه‌هایی بی‌بدیل، نقش ارزنده و ماندگاری از خود بر جای گذاشتند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان همدان در پایان نیز به حماسه سازان گروه پدافند هوایی اشاره کرد و اظهار داشت: در طول هشت سال دفاع مقدس گروه پدافند هوایی همدان در راستای مأموریت خطیر خود که همانا کنترل و دفاع از مرزهای هوایی کشور در برابر حملات و تهدیدات هوایی دشمن بود، مردانه جنگیدند .

10 فروند هواپیمای دشمن در همدان سقوط کرد

زمردیان افزود: در وصف این حماسه سازان همان بس که در هفته اول شروع جنگ تحمیلی نزدیک به 10 فروند از هواپیماهای متجاوز دشمن در آسمان استان همدان سقوط کرد .

وی گفت: این حماسه سازان علاوه بر پاسداری از آسمان استان همدان به صورت ماموریتی در تمامی جبهه های غرب و جنوب حضور یافته و نقش آفرین بودند و پرسنل فداکار سایت رادار سوباشی نیز در هشت سال دفاع مقدس آسمان غرب کشور را رصد نموده و تمامی تحرکات هوایی را کنترل و اهداف دشمن را عقیم می گذاشتند .

زمردیان افزود: این افتخارآفرینان پس از هشت سال رشادت و از جان گذشتی در روز پنجم مرداد 1367 و در آخرین روزهای دفاع مقدس مورد حمله تعداد زیادی از هواپیماهای متجاوز دشمن قرار گرفتند و 19 نفر از پرسنل آن به شهادت رسیدند .