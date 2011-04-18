به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگردان در این باره گفت: سوژه"پناه" در ابتدا به صورت تله فیلمی برای گروه کودک و نوجوان مطرح شد که داستان آن مقطع کودکی زندگی علی اکبر صنعتی کرمانی را در بر می‌گرفت.

وی ادامه داد: این طرح قبلاً در سیما فیلم نوشته شده بود، اما وقتی کارگردانی آن به من پیشنهاد شد، طرح را با همکاری محمدرضا یوسفی بازنویسی کردم.

طالبی توضیح داد:این طرح از ابتدا قابلیت ادامه دادن را داشت و من به مرکز سیمافیلم پیشنهاد دادم که آن را به جای تله فیلم به شکل سریال بسازیم و موافقت شد.

کارگردان"پناه"درباره مراحل نگارش اثر تصریح کرد: من برای بازنویسی طرح تحقیق کردم و با دختر علی اکبر صنعتی هم صحبت‌هایی داشتم تا بالاخره طرح فیلمنامه را نوشتم و ارائه دادم.

علی‌اکبر صنعتی کرمانی، نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی است. او تنها هنرمند ایرانی است که دو موزه به نامش ثبت شده‌است: موزه صنعتی کرمان و موزه هلال‌احمر در میدان توپخانه تهران. این هنرمند یکی از مجسمه‌سازان قدیمی عصرجدید ایران و شاگرد ابوالحسن‌خان صدیقی بود.

تهیه‌کننده این پروژه را جواد نوروزبیگی بر عهده دارد.