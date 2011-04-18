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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۴۵

طالبی سریالی درباره علی‌اکبر صنعتی کرمانی می‌سازد

طالبی سریالی درباره علی‌اکبر صنعتی کرمانی می‌سازد

محمدعلی طالبی مجموعه‌ای درباره علی اکبر صنعتی کرمانی برای سیمافیلم کارگردانی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگردان در این باره گفت: سوژه"پناه" در ابتدا به صورت تله فیلمی برای گروه کودک و نوجوان مطرح شد که داستان آن مقطع کودکی زندگی علی اکبر صنعتی کرمانی را در بر می‌گرفت.

وی ادامه داد: این طرح قبلاً در سیما فیلم نوشته شده بود، اما وقتی کارگردانی آن به من پیشنهاد شد، طرح را با همکاری محمدرضا یوسفی بازنویسی کردم.

طالبی توضیح داد:این طرح از ابتدا قابلیت ادامه دادن را داشت و من به مرکز سیمافیلم پیشنهاد دادم که آن را به جای تله فیلم  به شکل سریال بسازیم و موافقت شد.

کارگردان"پناه"درباره مراحل نگارش اثر تصریح کرد: من برای بازنویسی طرح تحقیق کردم و با دختر علی اکبر صنعتی هم صحبت‌هایی داشتم تا بالاخره طرح فیلمنامه را نوشتم و ارائه دادم.

علی‌اکبر صنعتی کرمانی، نقاش و مجسمه‌ساز ایرانی است. او تنها هنرمند ایرانی است که دو موزه به نامش ثبت شده‌است: موزه صنعتی کرمان و موزه هلال‌احمر در میدان توپخانه تهران. این هنرمند یکی از مجسمه‌سازان قدیمی عصرجدید ایران و شاگرد ابوالحسن‌خان صدیقی بود.

تهیه‌کننده این پروژه را جواد نوروزبیگی بر عهده دارد.

کد مطلب 1291419

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