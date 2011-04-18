700 روستای کهگیلویه و بویراحمد مسجد ندارند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع به بیش از یک هزار باب مسجد در نقاط شهری و روستایی استان نیاز می باشد و لازم است در این خصوص حرکتی سازنده و جهادی صرت گیرد.

وی بیان کرد: با توجه به پراکندگی روستاها و نیاز بالای استان به مسجد باید در ایجاد و تاسیس انجمن های فعال و بانک اطلاعاتی متشکل از خیرین استانی، کشوری و خارج از کشور تلاش کرد.

نوذری اظهار داشت: همچنین در این استان 340 بقاع متبرکه وجود دارد که بنای بسیاری از آنها در دست مرمت، نوسازی و یا در حال تکمیل شدن است و برای اتمام آنها نیاز به کمک های بیشتری از سوی خیرین و مردم وجود دارد.

وی تصریح کرد: همه مسئولین، به خصوص دستگاه های فرهنگی نسبت به ترویج فرهنگ مسجد سازی تلاش کنند تا زمینه مشارکت مردم و خیرین در این خصوص بیشتر شود.

استاندار، تقویت فرهنگ اقامه نماز و جاری کردن روح نماز در بین عموم جامعه، مدارس، ادارات و همه بخش های جامعه را هم نیازمند تلاش بخش های فرهنگی به خصوص حوزه های علمیه عنوان کرد و گفت: باید با فراهم کردن ابزار و امکانات، این مسئله مهم را در اولویت برنامه ها قرار داد.