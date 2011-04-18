مشت زنی تحلیلگران سیاسی در برنامه زنده تلویزیونی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، درگیری فیزیکی بین دو کارشناس حاضر در برنامه زنده این شبکه ماهواره ای زمانی آغاز شد که یکی آنان سخنانی را علیه صدام (دیکتاتور معدوم عراق) به کار برد.

این اظهارات با مخالفت شدید کارشناس حاضر در برنامه مواجه شد و وی مشتی محکم را به صورت دیگر تحلیلگر عراقی وارد آورد.



صحنه ای از درگیری کارشناسان عراقی

این اتفاقات که در شبکه عراقی "المستقله" رخ داد، برنامه میزگرد سیاسی این شبکه موسوم به "الدیمقراطیه" (دموکراسی) را به یک رینگ بوکس تمام عیار تبدیل کرد. مسئله جالب دیگری که در زمان پخش زنده این برنامه رخ داد دوری مجری برنامه از کارشناسان بود که نتواست خود را به سرعت به کارشناسان رسانده و به درگیری آنان خاتمه دهد.

البته دست اندرکاران پخش این برنامه نیز هرگز عجله ای به خرج ندادند و پس از پایان پخش زنده درگیری فیزیکی کارشناسان به مدت چند دقیقه پخش صدای استودیو را که در آن درگیریهای لفظی شنیده می شد را ادامه دادند.