به گزارش خبرگزاری مهر، قرن بیستم عصر عدم تعین در فلسفه و فیزیک به شمار می‌رود. این عدم تعین حوزه‌های گوناگون علوم انسانی را متأثر از خود کرده است.

نظریه‌های کوانتم و ابهام زبانی آرامش و ثبات بشر را با چالش مواجه ساخته است. این ثبات پیشتر در زندگی بشر وجود داشت.

از آنجا که این حوزه‌های معرفتی مبانی جایگاه انسان در جهان را مشخص می‌کنند بنابراین شاهد نوعی چرخش معرفت شناختی هستیم.

این کتاب بر آن است تا با تکیه بر آرای نیلز بور و ویتگنشتاین عدم تعین در فیزیک و فلسفه را مورد بررسی و واکاوی قرار دهد. در واقع انتخاب بور و ویتگنشتاین بر این اساس بوده که آنها با طرح دیدگاهها و نظریه‌های خود نظم سنتی پیشین را با چالش مواجه ساخته‌اند.

این اثر برای کسانی که مایل به دانستن بنیادهای علم مدرن هستند مفید است. همچنین درک نظریه‌های کنونی علوم انسانی و عدم تعین در برخی از آنها از رهگذر مطالعه این کتاب حاصل می‌شود.

این کتاب با عنوان "جستجو برای واقعیت" تابستان سال جاری از سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر می‌شود.