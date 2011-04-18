به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته معلم برنامههایی در قالبهای سخنرانی، ترکیبی ساده، ترکیبی نمایشی و گفتگو به معرفی و تبیین اندیشههای نوین شهید مطهری در حوزههای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میپردازند و به این منظور، گفتگوهایی با شخصیتهای علمی و حوزوی شاگردان و اعضای خانواده ایشان صورت میگیرد.
نیمی از برنامهها به طور مستقیم به معرفی ابعاد شخصیتی آیت الله مطهری، اندیشهها و آثار ایشان، بیانات امام(ره) و مقام معظم رهبری درباره ایشان و پوشش رسانهای همایش اندیشههای قرآنی شهید مطهری اختصاص دارد و سایر برنامهها به تبیین نقش و جایگاه معلمان درتعلیم و تربیت جامعه معطوف میشود.
این روند در حالی است که به غیر از شبکه اقتصاد در روز 12 اردیبهشت ماه ویژه برنامههایی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله مطهری پخش میکنند.
شبکههای رادیویی در مجموع 70 عنوان برنامه (3967 دقیقه) در مناسبت روز معلم پخش میکنند.
نظر شما