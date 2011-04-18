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۲۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

رادیو در هفته معلم برنامه‌های متنوعی پخش می‌کند

رادیو در هفته معلم برنامه‌های متنوعی پخش می‌کند

شبکه‌های مختلف رادیویی در 12 اردیبهشت‌ماه به مناسبت هفته معلم برنامه‌های متنوعی پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته معلم برنامه‌هایی در قالب‌های سخنرانی، ترکیبی ساده، ترکیبی نمایشی و گفتگو به معرفی و تبیین اندیشه‌های نوین شهید مطهری در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی می‌پردازند و به این منظور، گفتگوهایی با شخصیت‌های علمی و حوزوی شاگردان و اعضای خانواده ایشان صورت می‌گیرد.

نیمی از برنامه‌ها به طور مستقیم به معرفی ابعاد شخصیتی آیت الله مطهری، اندیشه‌ها و آثار ایشان، بیانات امام(ره) و مقام معظم رهبری درباره ایشان و پوشش رسانه‌ای همایش اندیشه‌های قرآنی شهید مطهری اختصاص دارد و سایر برنامه‌ها به تبیین نقش و جایگاه معلمان درتعلیم و تربیت جامعه معطوف می‌شود.

این روند در حالی است که به غیر از شبکه اقتصاد در روز 12 اردیبهشت ماه ویژه برنامه‌هایی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت الله مطهری پخش می‌کنند.

شبکه‌های رادیویی در مجموع 70 عنوان برنامه (3967 دقیقه) در مناسبت روز معلم پخش می‌کنند.

کد مطلب 1291429

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