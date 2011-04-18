شنیدن نظرات متخصصان پیش از انتشار اثر ضروری است

دکترمحمد بقایی درباره اینکه آثار تحقیقی و پژوهشی خود را پیش از انتشار برای بازبینی در اختیار صاحبنظران و متخصصان آن حوزه قرار می‌دهد به خبرنگار مهر گفت: قراردادن آثارتحقیقی به‌وسیله مؤلف پیش از انتشار به صاحبنظران و نظر خواهی از آنان بسیار ضروری است.

وی افزود: صاحبنظران و منتقدان طراز اول در حوزه‌های مختلف به دلیل کمبود وقت و مشغله فراوان از چنین درخواستهایی حتی اگر از سوی ناشر با حق‌االزحمه قابل توجه پیشنهاد شود استقبال نمی‌کنند. زیرا ترجیح می‌دهند که همان وقت را صرف تألیف و نگارش اثری از خود نشان بنمایند.

این محقق و پژوهشگرحوزه فلسفه و ادبیات درمورد اینکه این شیوه، روش و استراتژی مناسبی برای بهبود و بنای آثارپژوهشی و تحقیقاتی بشمار می‎آید اظهارداشت: طبیعی است اگر هر اثری در قبل از چاپ مورد بازبینی صاحبنظر و منتقد قرار گیرد بدون شک به صورتی منقح و پاکیزه‌تر به خواننده عرضه خواهد شد. زیرا بر اساس این قاعده پذیرفته شده آدمیزاده جایزالخطا است. طبیعی می‌نماید که هر قلمی ناخواسته مرتکب لغزشی می‌‍شود چندانکه بطور قطع می‌توان گفت که به جز کتابهای مقدس هیچ اثری نمی‎توان یافت که در آن خطایی کوچک یا بزرگی به لحاظ تاریخی و ادبی و نگارشی و به لحاظ مفهومی لغزش و خطایی وجود نداشته باشند.

این کارشناس ادبی و فلسفی یاد آور شد: متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل سهل‌انگاری‎های که در امر انتشار کتاب به وجود آمده خطاهای بسیار چشمگیر به لحاظ نگارش در اکثر کتابهایی که پدید آورندگان آن از اعتبار علمی کافی برخوردار نیستند مشاهده می‌شود که این یکی ازعوامل سقوط شمارگان کتاب در ایران است. همه اینها به دلیل این است که این کتابها پیش از انتشار مورد بازبینی دقیق علمی و نگارشی قرار نمی‌گیرند.