گردوغبار بلوط های ایلام را نابود کرد / کم آبی تیشه بر ریشه درختان زد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، گرد و غبار که سالهای متعددی است استان ایلام را برگرفته است و این امر باعث مشکلات زیادی در ایلام شده است.

این گرد و غبار از سالهای گذشته مناطق غربی کشور بخصوص ایلام را در برگرفته است اما با گذشت چند سال از آن هنوز اقدام عملی توسط مسئولان برای بهبود آن انجام نشده است و تازه بدتر هم شده است.

گرد و غبار باعث شده طبیعت بکر ایلام از جمله درختان بلوط استان به شدت آسیب ببیند و همه این موارد موجب بدتر شدن شرایط آب و هوایی و افزایش شدت گرد و غبار می شود.

بلوط ، گونه غالب جنگلهای زاگرس است و هزاران سال است که این جنگلها تعادل زیست محیطی و اکوسیستم غرب کشور را حفظ کرده و طبیعت را برای زندگی مردمان این دیار آماده نگه داشته اند.

هر هکتار جنگل پهن برگ، 68 تن گرد و غبار را مهار و هوا را سالم و تمیز و به اصطلاح تصفیه می کند اما گرد و غبار گسترده که در سالهای اخیر ایلام را به شدت متاثر کرده توانسته درختان بلوط را نیز به زانو درآورد.

گرد و غبار گسترده که در سال‌های اخیر ایلام را بشدت متاثر کرده، توانسته است درختان بلوط را نیز به زانو درآورد.

زاگرس 40 درصد آب ایران را تامین می‌کند و 6 میلیون هکتار جنگل دارد. سهم استان ایلام از سرانه جنگلی زاگرس 642 هزار هکتار است که طی سالهای گذشته 10 درصد این جنگل‌ها تا امروز به دلایل متعدد اعلام شده در این گزارش خشک شده‌اند.

عدم ملاحظات زیست محیطی در اجرای طرحهای کلان جنگلهای زاگرس را تخریب می کند

حضور گسترده دام و زراعت در کف جنگلها، بهره وری بی رویه و عدم ملاحظات زیست محیطی در اجرای طرحهای کلان در منطقه زاگرس را از دیگر عوامل غیرمستقیم تخریب گسترده جنگلهای زاگرس می توان نام برد.

معاون منابع طبیعی استان ایلام در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: استان ایلام دارای بهترین جنگلهای بلوط در منطقه زاگرس است.

عبدالسلام پیری گفت: در سالهای اخیر به دلایل مختلقف شاهد از بین رفتن درختان بلوط در این منطقه بخصوص استان ایلام بوده ایم.

وی افزود: بررسیهای مختلفی برای علل خشکی و از بین رفتن درختان بلوط انجام شده است.

این مسئول گفت: نفوذ ریزگردهای عربی و گرد و غبار عامل اصلی و مهم زوال درختان بلوط اعلام شده است.

وی افزود: علاوه بر آن تغییرات اقلیمی و خشکسالی های متوالی اخیر بر روند جدی شدن خشکی درختان بلوط دامن زده است.

کم آبی ریشه درختان بلوط را خشکانده است

وی اظهار داشت: ریشه درخت بلوط تنها به عمق چهار تا پنج متری زمین نفوذ می کند و بیشتر در سطح پخش می شود و از آبهای سطحی استفاده می کنداما به دلیل کاهش بارش برف، آب کمی به ریشه درختان بلوط رسیده و کار به جایی رسیده که بلوط زارها تحمل خود را از دست داده و هر لحظه در حال خشک شدن هستند.

کارشناسان می گویند پس از ظهور علائم زوال و خشکیدگی که به صورت اپیدمی نیز در همه مناطق جنگلی زاگرس گسترش می یابد بیشتر از سه تا پنج سال طول نمی کشد که درختان بلوط بطور کامل خشک شده و مرگ گسترده ای در جنگلها رخ می دهد.

کارشناس منابع طبیعی و جنگل در استان ایلام گفت: علت بر هم خوردن طبیعت بکر و خشک شدن درختان بلوط استان ایلام، آنهم در اوایل بهار ورود گرد و غبار به استان و خشکسالی سالهای اخیر بوده است.

خسرو عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در چند سال اخیر شاهد ورود گرد و غبارهای متعدد به استان ایلام بوده ایم که این مسئله علاوه بر ضرر برای انسان برای طبیعت نیز خطرناک است.

وی بیان داشت: در سال جاری که هنوز تابستان شروع نشده، گرد و غبار استان ایلام را بیش 15 بار فراگرفته است که این مسئله باعث شده طبیعت استان ایلام که اوج زیبایی آن در ماه های فروردین و اردیبهشت است، به هم بخورد و درختان بلوط نیز خشک شود.

سرسبزی بهار ایلام دوام نمی آورد

وی عنوان کرد: اگر گردو غبار باز هم ادامه دار باشد، سرسبزی بهار ایلام تا چند هفته دیگر بیشتر دوام نخواهد داشت.

این کارشناس با اشاره به اینکه استان ایلام دارای 640 هزار هکتار جنگل از نوع متوسط ، فقیر و غنی است که عمده گونه های آن را درختان بلوط و بنه تشکیل می دهد، خاطرنشان کرد: در ماه های اخیر خشک شدن تعدادی از درختان بلوط در استان گزارش شده است.

حدود 87 درصد مساحت استان ایلام معادل یک میلیون و 650 هزار هکتار را جنگل و مرتع تشکیل می دهد که لازم است برای حفظ و حراست از این نعمتهای خدادادی فکری اندیشیده شود.

استان ایلام دارای گونه های نادر گیاهی از نوع دارویی است که می توان از آن برای توسعه اقتصادی استان نیز استفاده کرد.