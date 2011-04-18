به گزارش خبرنگارمهر در قم، شهر مقدس قم به عنوان میزبان هفته پایانی رقابت‌های لیگ بر‌تر اسکواش باشگاه‌های کشور انتخاب شد تا تیم‌های بر‌تر نخستین دوره این مسابقات با برگزاری بازی‌های نهایی در سالن شهدای هفتم تیر قم مشخص شوند.

دیدارهای هفته پایانی همراه با برگزاری مراسم اختتامیه نخستین دوره مسابقات لیگ بر‌تر اسکواش بانوان کشور روزهای ششم تا هشتم اردیبهشت‌ماه همزمان با افتتاح سالن اختصاصی و بین المللی اسکواش در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر قم برگزار می‌شود.



در هفته پایانی نخستین دوره لیگ بر‌تر اسکواش بانوان باشگاه‌های کشور هشت تیم در مدت سه روز در قم با یکدیگر رقابت می‌کنند و این در حالی است که قم در این رقابت‌ها نماینده‌ای ندارد و بازی نهایی این مسابقات بین تیم‌های استقلال و انقلاب به انجام خواهد رسید تا چهره اولین قهرمان لیگ بر‌تر مشخص شود.