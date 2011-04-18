به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی فردوسی پور که صبح امروز در نشست بررسی تحولات منطقه در انجمن روزنامه نگاران مسلمان سخن می گفت با اشاره به جایگاه مصر در منطقه گفت: مصر از جایگاه ویژه ای برخوردار است به طوری که تحولات در این کشور عربی تبدیل به موج در خاورمیانه شده است ، البته آمریکا متناسب با سایر قدرتهای منطقه ای در این قضیه کنشی عمل نکرد بلکه واکنشی ورود یافت.

وی اضافه کرد: آمریکا از تحولات منطقه عقب مانده است از این رو رویکردهایی مبنی بر شفاف سازی جوامع عربی و حفظ ساختارها در کشورهای تحول یافته را دنبال و پیگیری می کند تا ساختارهای فعلی کماکان در این کشورها حفظ شود.

فردوسی پور افزود: از سوی دیگر در لیبی شاهد و ناظر آن هستیم که آمریکا در این کشور جنگ داخلی را آغاز نموده تا بتواند کنترل مدیریت را به دست آورد.

این مقام مسئول در وزارت امور خارجه در ادامه به سیاستهای آمریکا در منطقه اشاره کرد و افزود: آنها در صددند ذهن منطقه را نسبت به سیاستهای آمریکا سازماندهی کنند تا بتوانند تحولات را از آن خود کنند.

فردوسی پور همچنین به پیام قیام های مردم در کشورهای منطقه پرداخت و افزود: این قیام ها برخاسته از توده های مردم است بنابراین معتقدم کشور ما باید از ظرفیت این قیام ها ارتباط مستحکمی را برقرار کند، چرا که الگویی که مردم منطقه اتخاذ کرده اند برای غرب تهدید است و آنها تمام تلاش خود را به کار خواهند بست تا این تهدید را به فرصت تبدیل کنند.

وی در ادامه سخنانش در خصوص وضعیت سوریه نیز گفت: بشار اسد اعلام کرده بود که اصلاحات در سوریه درگذشته صورت گرفته و او این اصلاحات را کماکان ادامه می دهد، البته بنده معتقدم رئیس جمهور سوریه مدیریت صحنه در این کشور را به خوبی در دست گرفته است.