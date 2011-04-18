تجلیل از مدال آوران عرصه ورزش باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استاندار ایلام صبح دوشنبه در مراسم تجلیل از قهرمانان و افتخارآفرینان ورزش استان که با حضور انبوه و چشمگیر جامعه ورزش و مسئولان محلی برگزار شد، گفت: تجلیل و قدردانی از نخبگان و مدال آوران باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود .

مجتبی اعلایی اظهار داشت: اگر قرار است که ورزشکاران برجسته تکریم شوند، این تکریم باید در همه شئونات صورت پذیرد و تنها به این مراسمات اکتفا نشود .

وی افزود: با جهت گیریهایی که هم اکنون در حوزه ورزش استان صورت گرفته، من امیدوارم که اهداف ما سریعتر تحقق پیدا کند.

وی با قدردانی از زحمات مدیر کل تربیت بدنی استان نیز تصریح کرد: نوع نگاه برنامه محوری که هم اکنون در حوزه ورزش حاکم گردیده، مدیریت استان را به سمت تأمین اعتبارات این بخش سوق می دهد .

نماینده عالی دولت در استان گفت: ما باید جسم خود را سالم نگه داریم تا در میدانهای جدی که نیاز به خدمتگزاری به بندگان خدا وجود دارد توان خدمت داشته باشیم .

اعلایی ادامه داد: البته در کنار پرورش جسم باید به پرورش روح نیز بپردازیم تا شخص ورزشکار همواره بعنوان شخصیت اخلاقی که مورد احترام طبقه اجتماع می باشد دارای احترام خاصی باشد .

وی در بخش دیگری از بیانات خود با تأکید بر این موضوع که بخش خصوصی در حوزه ورزش می تواند بخوبی نقش خود را انجام دهد، اضافه کرد: باید با ساز و کارهای لازم میدانهای ورزش را به محل کسب درآمد تبدیل کنیم تا در کنار آن ورزشکاران حرفه ای استان نیز بخوبی تحت حمایت و پشتیبانی قرار گیرند .

وی با اعلام این مطلب که صندوق حمایت از ورزشکاران باید در استان تشکیل شود، اظهار داشت: ورزشکارانی که در عرصه ملی و فرا ملی به کسب افتخاراتی دست پیدا می کنند باید از پشتیبانی محروم نشوند و این صندوق می تواند یک حامی مناسب باشد .

این مسئول با تذکر این موضوع که ورزش همگانی نباید فراموش شود، بیان کرد: باید میدانی در سطح استان ایجاد شود که در هر شهری، مسیرها و جاده های سلامتی ساخت و مشخص شوند تا مردم ما در فضای سالم به امر ورزش همگانی بپردازند .

اعلایی همچنین به حوزه ورزش روستایی پردازش کرد و گفت: مردم روستاهای استان تولید کننده و جزو اقشار مولد هستند و ما باید با ساز و کارهای لازم زمینه توسعه ورزش در این مناطق را فراهم کینم.

وی مقوله ورزش بانوان را نیز بسیار مهم خواند و افزود: قوام، توسعه و سلامت جامعه ما به سلامت زنان بستگی دارد و ما هر چه برای این قشر سرمایه گذاری نمائیم بازخورد مثبت آن را در عرصه های مختلف خواهیم دید، چرا که زنان عمود خیمه خانوده ها هستند .

در پایان این مراسم با حضور استاندار ایلام، مدیر کل تربیت بدنی استان و جمعی از مسئولان محلی از تعداد 543 نفر از قهرمانان و مدال آوران ایلامی تجلیل شد و به آنها هدایایی ارزشمند اهدا گردید .

در سال 89 تعداد 550 مدال جهانی، بین المللی و کشوری توسط ورزشکاران ایلامی کسب گردید که تعداد 49 طلا و نقره از این تعداد مربوط به مسابقات جهانی و بین المللی است.