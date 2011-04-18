سرمایه گذاری که در نطفه خاموش شد/ موانعی به نام زمین و دکل برق!

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به روند اجرای اصل 44 در کشور یکی از مهم ترین راهکارهای نظام برای توسعه مناطق مختلف کشور است که در این میان تلاش استانهای مختلف برای جذب سرمایه گذاران، خود به صحنه ای برای رقابت هر روزه مسئولان تبدیل شده است.

حال با این اوصاف در استان لرستان با وجود همه ظرفیتهای موجود در بخش های مختلف آب، خاک، انرژی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری هنوز هم در بعضی مواقع سرمایه گذاران با مشکلی به نام سنگ اندازی برخی متولیان امر مواجه هستند که مصداق این موضوع را می توان در سرمایه گذاری شرکت حامیان کیش در شهرستان بروجرد مشاهده کرد.

بنابر این گزارش شرکت خصوصی سرمایه گذاری حامیان کیش متشکل از مهندسان، مدیران و ناظران طراز اول کشور در اسفندماه سال 85 مشارکت خود را با شورای شهر و شهرداری وقت آن زمان آغاز کرد.

سرمایه گذاری پشت سد موانع مدیریت شهری بروجرد

مطابق اظهاراتی که آن زمان در رسانه ها مطرح شد این شرکت پس از مطالعه و بررسی 15 استان کشور و به دعوت استاندار وقت به استان لرستان سفر کرد و طرح های خود را برای سرمایه گذاری در بروجرد پیشنهاد داد.

شرکت حامیان کیش پس از بازدید از تمام شهرستانهای استان لرستان، با توجه به ظرفیتهای موجود در شهرستان بروجرد این شهر را به عنوان شهر منتخب برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه ها انتخاب کرد و در تاریخ یاد شده مشارکت خود را برای عملیاتی کردن پروژه های تفریحی - تجاری طی قراردادی با شهرداری وقت بروجرد آغاز کرد.

بر اساس قراردادهای منعقد شده میان این شرکت و شهرداری بروجرد قرار شد این سرمایه گذار پروژه های تجاری هشت بهشت، تالار شهر، رستوران چندمنظوره و.... را در بروجرد عملیاتی کند تا کلید عملیات اجرایی این پروژه ها در سال 85 زده شود.

به هر حال هر چند که در ابتدای ورود سرمایه گذاران به شهرستان بروجرد همه مردم و مسئولان از این موضوع استقبال کردند و شهردار وقت نیز با آغوش باز پذیرای این شرکت بود ولی دیری نپایید که پروژه های یاد شده با تغییراتی که در مدیریت شهری بروجرد به وجود آمد به نوعی متوقف شد تا سرمایه گذاری که در نشریات بروجرد و رسانه ها از آن با عنوان فرصتی بی نظیر یاد می شد در همان نطفه خاموش شود.

در حال حاضر با گذشت بیش از چهار سال از آغاز پروژه های یاد شده و تغییرات رخ داده در شهرداری و شورای اسلامی شهر بروجرد مطابق آنچه از سوی مدیران این پروژه ها سنگ اندازی مدیریت شهری عنوان می شود همه پروژه هایی که قرار بود در مدت زمان کوتاهی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری برسد راکد باقی مانده است.

مجتمع تجاری هشت بهشت؛ بزرگترین پروژه تجاری غرب

یکی از این پروژه ها پروژه تجاری هشت بهشت بروجرد است که از آن به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های تجاری غرب کشور یاد می شود. این مجتمع تجاری که کار طراحی آن سالها پیش انجام شده در صورت اجرا می توانست به عنوان یک مرکز تجاری زمینه رونق اقتصادی، گردشگری و جذب توریست در شهرستان بروجرد از استانهای همجوار را فراهم کند.

در این راستا خبرنگار خبرگزاری مهر در شهرستان بروجرد در گفتگویی با مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک علت رکود این پروژه ها را پیگیری کرده است و علی فاضل که از مشکلات به وجود آمده گلایه مند است از حسن نیت خود در سرمایه گذاری در این شهرستان و حفظ منافع مردم بروجرد سخن می گوید.

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک در مورد اجرای پروژه های هشت بهشت و باغ فدک اظهار داشت: سرمایه گذاری شرکت حامیان کیش در بروجرد با اهداف مختلفی از سوی این شرکت دنبال می شد به طوریکه علیرغم درخواستهای فراوانی که ما از دیگر استانهای کشور به منظور مشارکت در پروژه ها و طرح های اجرایی داشتیم ولی شهرستان بروجرد را برای سرمایه گذاری انتخاب کردیم.

وی با اشاره به قراردادهای شرکت حامیان کیش با شهرداری وقت در سال 85 خاطرنشان کرد: بر اساس قراردادهای منعقد شده با شهرداری در آن زمان قرار بر این شد که فضای مورد نیاز از سوی شهرداری در اختیار ما قرار گیرد.

فاضل ادامه داد: این در حالیست که یکی از تعهدات شهرداری بروجرد صدور پروانه برای پروژه ها به عنوان آورده شهرداری بود که با پیگیریهای انجام شده در همان زمان این پروانه ها توسط شهرداری صادر شد.

ساخت بزرگترین مجتمع تجاری غرب کشور در انتظار برداشتن چند دکل برق!

وی با اشاره به مشکلات موجود در روند اجرای پروژه هشت بهشت شهرستان بروجرد عنوان کرد: شرکت حامیان کیش، زمین این پروژه را مشخص کرد ولی متاسفانه به دلیل اینکه این زمین زیر دکلهای برق قرار داشت طبق نظر شهرداری بروجرد و شرکت برق باختر ما باید ساختمانها را طوری طراحی می کردیم که به حریم دیگران تجاوز نشود.

فاضل ادامه داد: ما طراحی ساختمانها را طبق نظر شهرداری و شرکت برق باختر انجام دادیم اما پس از چندی دوباره تصمیم بر این گرفته شد که دکلهای برق ابتدا برداشته شوند و سپس کار ساخت و ساز شروع شود و این تصمیم زمانی گرفته شد که ما همه طراحی ها و نقشه ساختمانها را به طور کامل انجام داده بودیم.

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک با بیان اینکه تعویض نقشه و طراحی های پروژه هشت بهشت بیش از 400 میلیون تومان برای این شرکت هزینه در برداشت، یادآور شد: اما با این حال ما به نظر شریک قرارداد خود یعنی شهرداری احترام گذاشتیم و طبق خواسته شهرداری طراحی ها را دوباره عوض کردیم.

فاضل بیان داشت: دی ماه سال 87 کار برداشت دکلها از سوی شرکت برق آغاز شد اما تا به حال نتیجه ای در این زمینه حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه کار فونداسیون فاز یک پروژه هشت بهشت تاکنون اجرا شده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه علیرغم مکاتبات فراوان با شرکت برق هنوز کار برداشت دکلهای برق به پایان نرسیده است.

30 ماه تلاش بی نتیجه برای برداشتن دکلهای برق!

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک ادامه داد: ما حفاری هایی را در خیابان محل پروژه هشت بهشت انجام داده ایم که متاسفانه به دلیل برنداشتن دکلهای برق در این محل توسط شرکت برق و ادامه کار ما با نارضایتی مردم هم مواجه شده ایم.

وی با بیان اینکه ما حفاری و زهکشی های لازم را برای اجرای این پروژه انجام داده ایم، عنوان کرد: اما متاسفانه با گذشت بیش از 30 ماه پیگیری و تلاش مسئولان هنوز دکلهای برق برداشته نشده است.

فاضل بیان داشت: در حال حاضر مشکل شرکت حامیان کیش در اجرایی کردن پروژه هشت بهشت وجود دکلهای برق در مسیر اجرای پروژه است و تا زمانی که این دکلها برداشته نشود ما نمی توانیم کاری انجام بدهیم.

پروژه هشت بهشت از برنامه زمانبندی عقب است

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک با اشاره به موانع به وجود آمده در مسیر اجرای این پروژه ها، خاطرنشان کرد: هرچند که انگیزه ما برای سرمایه گذاری در این شهرستان پایین آمده است ولی هنوز در صدد هستیم که کاری را که شروع کرده ایم آن را به نحو احسن به پایان برسانیم.

فاضل ادامه داد: بر اساس برنامه زمانبندی شده قرار بر این بود که مجتمع تجاری هشت بهشت طی مدت 42 ماه به اتمام برسد اما متاسفانه به علت مشکلات موجود ما از این برنامه زمانبندی عقب هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات پیش روی اجرای مجتمع تفریحی رفاهی باغ فدک اشاره کرد و اظهار داشت: تا به حال شرکت حامیان کیش 30 درصد تعهدات خود را در زمینه سرمایه گذاری در این پروژه محقق کرده است.

پروژه باغ فدک و عدم همکاری شهرداری بروجرد

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل اصلی ما در این زمینه واگذار نکردن زمینهای مورد نظر ما از طرف شهرداری بروجرد است.

وی با تاکید بر اینکه ما برای انجام ساخت و سازها نیازمند زمین هستیم، عنوان کرد: متاسفانه زمین در نظر گرفته شده برای ساخت این پروژه به دلیل نداشتن تملک شهرداری و وجود معارضین متعدد هنوز به شرکت حامیان کیش واگذار نشده است.

فاضل ادامه داد: بنای نیمه کاره اسکلت فلزی رستوران پروژه باغ فدک در وسط دریاچه باغ فدک گویای این است ما گام اول را در این زمینه برداشته ایم و شهرداری باید به حداقل تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک با بیان اینکه طراحی پروژه باغ فدک بیش از 55 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، بیان داشت: با اجرای این پروژه در منطقه باغ فدک شهرستان بروجرد بیش از 20 هزار هکتار به فضای سبز این شهرستان اضافه خواهد شد.

فاضل یادآور شد: ایجاد این پروژه تفریحی در شهرستان بروجرد بیش از 200 شغل مستقیم در این شهرستان ایجاد خواهد شد.

هیچ شرکت سرمایه گذاری حاضر نیست با این همه مشکل بکار خود ادامه دهد

وی با اشاره به اینکه شرکت حامیان کیش تاکنون بیش از 10 میلیارد تومان سرمایه گذاری در این شهرستان انجام داده است، خاطرنشان کرد: دید ما در اجرای این پروژه ها یک دید کلان است و آینده را نیز در نظر گرفته ایم.

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک با تاکید بر اینکه منافع شهرداری به عنوان یک شریک برای ما مهم است، یادآور شد: از سوی دیگر اگر تنها منافع مادی مدنظر ما بود هیچ شرکت سرمایه گذاری حاضر نیست با این همه مشکل به کار خود در بروجرد ادامه دهد.

فاضل با تاکید بر اینکه ما با اجرای این پروژه ها در شهرستان بروجرد کار زیرساختی انجام می دهیم، عنوان کرد: این در حالیست که ما تا به حال از تسهیلات دولتی برای اجرای پروژه ها استفاده نکرده ایم.

سرمایه گذار: به دنبال تنش نیسیتم؛ فقط کمی تعامل!

وی با تاکید بر پیگیریهای انجام شده برای استفاده از تسهیلات دولت گفت: متاسفانه با توجه به عدم همکاری مسئولان هنوز نتوانسته ایم تسهیلاتی را از دولت بگیریم.

مدیر اجرایی پروژه های هشت بهشت و باغ فدک با بیان اینکه ما به دنبال ایجاد تنش نیستیم، خاطرنشان کرد: شهرداری شریک ماست و ما می خواهیم در یک فضای توام با همدلی کار را ادامه دهیم.

فاضل خاطرنشان کرد: ما انتظار داریم که پیگیری ها در این زمینه هدفمندتر از گذشته باشد چرا که سود این پروژه ها به مردم برمی گردد.

تغییرات در شهرداری زمینه ساز عدم اجرای تعهدات

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی اظهار داشت: در این پروژه متاسفانه به دلیل تغییر و تحولاتی که در پی جابجایی مسئولین در شهرداری به وجود آمد شهرداری نتوانسته به برخی تعهدات خود در این زمینه عمل کند.

سجاد معین با بیان اینکه رسیدگی به این موضوع را به صورت جدی در دستور کار داریم، بیان داشت: در این راستا جلسات متعددی را با شهرداری بروجرد و شرکت حامیان کیش برگزار کرده ایم که طی این جلسات مقرر شد که شهرداری به تعهدات خود در این زمینه عمل کند و شرکت حامیان کیش نیز به فعالیتهای خود در این پروژه ها ادامه بدهد.

وی با اشاره به انتقادات سرمایه گذار از عدم همکاری مدیریت شهری بروجرد و کم کاری برخی دستگاهها ادامه داد: تلاش خواهیم کرد که این مشکلات را در سریعترین زمان حل و فصل کنیم.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد ادامه داد: همچنین در جلساتی که برگزار شد پس از چهار سال از شروع این پروژه ها قرار بر این شد که برخی از طرحها تغییر کند و پروژها به روزرسانی شوند.

کوتاهی شهرداری در اجرای مصوبات

معین با بیان اینکه در این جلسات مقرر شد که شرکت حامیان کیش در یک فرصت زمانی مشخص طرحهای به روز شده خود را در اختیار شهرداری قرار دهد، یادآور شد: شهرداری نیز موظف شد که با نظر شورای شهر این طرح ها را در زمان کوتاهی تصویب و نتایج را به ما اعلام کند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه پس از گذشت چندین ماه بعد از برگزاری این جلسات ما از طرف شهرداری هنوز جوابی دریافت نکرده ایم، خاطر نشان کرد: بر اساس مصوبات این جلسات شهرداری موظف بود که به صورت جدی این موضوعات را حل کند اما متاسفانه هنوز اقداماتی که لازم بوده را انجام نداده است.

معاون استاندار لرستان و فرماندار شهرستان بروجرد معتقد است که هر دو طرف در اجرای این پروژه های مهم و ارزشمند کوتاهی کرده اند و ادامه داد: ما انتظار داریم که این پروژه ها هر چه سریع تر به نتیجه برسد.

معین با اشاره به اینکه ما از اعضای هیئت مدیره شرکت حامیان کیش خواسته ایم که کار را تعطیل نکنند و کار را ادامه دهند یادآور شد: از سوی دیگر شهرداری و شورای شهر بروجرد نیز باید به تعهدات خود و مصوبات تعیین شده عمل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای این پروژه ها، یادآور شد: هر کسی که مبدع این طرح ها بوده درک درستی از موقعیت منحصر بفرد بروجرد داشته است به طوریکه با بهره برداری از این پروژه های رفاهی و تجاری می توان گام مهمی در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی بروجرد برداشت.

به هر حال به نظر می رسد تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان لرستان به عنوان یکی از استانهای تشنه سرمایه گذاری نیازمند همدلی همه مسئولین چه در حوزه شهری و چه در حوزه اجرایی و رفع موانع موجود در این زمینه است وگرنه روند توسعه این استان به جای پیشرفت هر روز عقبگرد خواهد کرد.

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گزارش: کلثوم دلیران