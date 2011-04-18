نحوه اختصاص بودجه بقاع متبرکه در نیشابور تغییر کرد

حجت‌الاسلام محمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور، افزود: روند تصمیم‌گیری از صف به ستاد تغییر کرده که این باعث شده است هیئت ‌امنا با رغبت بیشتری، امور را اداره و پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: برنامه و بودجه تنظیم شده این شهرستان برای سال جاری به اداره‌کل خراسان رضوی ارائه شده است.

ذاکری یادآور شد: مطابق این برنامه باید حداقل چهل درصد بودجه، صرف امور عمرانی از قبیل توسعه، بهسازی و مرمت بنا و محوطه بقاع متبرکه شود.

وی توضیح داد: برنامه‌های سال جاری به جای روال معمول که از تهران به استان و از آنجا به شهرستان ابلاغ می‌ شد، به صورت برعکس از محل بقعه بر اساس تشخیص و برنامه ‌ریزی هیئت امنا با توجه به شاکله اصلی برنامه‌های سازمان به خاطر اشرافیت بر کارتهیه می‌شود و در استان پس از بررسی کارشناسان و مسئولان و دفاعیه اداره اوقاف شهرستان، مورد تصویب قرار می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع 74 بقعه متبرکه شهرستان نیشابور 24 بقعه زیر پوشش این اداره قرار دارد.