به گزارش خبرنگار مهر، یگان‌های نمونه ارتش تجهیزات نیروی زمینی ارتش امروز دو شنبه در این رژه با انواع متعدد تجهیزات از جمله موتورسیکلت های چهارچرخ به عنوان یکی از راهبردهای نوین در نبردها شرکت کردند.

همچنین سیستم بهینه سازی شده تعلیق خودروی تاکتیکی 1.4 تنی سفیر که به منظور افزایش تحرک خودروی یاد شده طراحی شده است و خودروی تاکتیکی صعب العبور دو نفره کوچک رژه و رمل نورد از دیگر تجهیزات حاضر در رژه امروز ارتش است. سلاح اخگر که تیربار 6 لول با کالیبر 7.62 میلیمتری و قابلیت شلیک 4500 الی 6000 گلوله دردقیقه و اثر بخشی زیاد در حوزه رزم زمینی و لانچر 2.75 اینچی منصوب بر نفربر صیاد نصب شده و خودروی تاکتیکی 2.5 تن نینوا ساخت نزاجا از دیگر تجهیزات و ادوات حاضر در رژه امروز هستند.

توپ 23 میلیمتری اتوماسیون منصوب بر روی خودروهای کراز و دستیابی نیروی زمینی به دانش فنی اتوماسیون انواع سلاح های سنگین و نیمه سنگین که قابلیت کنترل از فواصل دور را دارد از قابلیت های این سامانه است، توپ 23 میلیمتری اتوماسیون و استابلیزر شده منصوب بر نفربربراق و همچنین سلاح سداد 12.7 میلیمتری منصوب بر نفربرهای ام 113 و نصب سامانه کوتاه اتوماسیون و استابلیزر نمودن تیربار 12.7 میلیمتری دوشکا منصوب بر روی انواع نفربرهای چرخ دار و شنی دار نیز از جمله ادوات دیگری هستند که در رژه روز ارتش حاضر هستند. نسل جدید تانک ذوالفقار که به آخرین تکنولوژی روز در حوزه کنترل آتش، حفاظت زرهی و افزایش قدرت موتور تجهیز شده، تانک چیفتن بهینه شده، تانک صمصام ایران که تجهیز شده تانک ام 60 است نیز از ادوات زرهی حاضر در رژه امروز است.

لباس استتار چند پارامتری، سامانه راداری مطلع الفجر، سامانه موشکی برد بلند و ارتفاع بالای S200، سامانه بهینه شده برد متوسط هاگ، سامانه موشکی شاهین که سامانه ای بومی شده به منظور دفاع از نقاط حساس و سامانه موشکی ارتفاع پست SM80 نیز در رژه امروز به نمایش در آمد .