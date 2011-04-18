گام برگشت ناپذیر شاه بحرین به عقب/ سه گانه نقض آشکار حقوق بشر

به واقع در این روزها که جنایات رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین با کمک آل سعود شدت گرفته، سوالی بزرگی برای دو قشر حاکمیت و مردم در این کشور کوچک حاشیه خلیج فارس ایجاد شده است.

سوال این است که آیا مردم بحرین با مشاهده این همه جنایات وحشیانه باز هم راضی به تداوم حکومت رژیم آل خلیفه بر امورات این کشور خواهند بود؟ آیا سران فعلی بحرین روی بازگشت به گذشته و برخورد صادقانه و نزدیک با مردم این کشور را خواهند داشت.

به واقع پاسخ تمامی این سوالات یک "نه" بزرگ است که آینده تحولات سیاسی در بحرین را دچار ابهاماتی جدی کرده است. با نگاهی به موارد نقض حقوق بشر در بحرین مسئله آشکارتر می شود.



شاه بحرین در کنار جرج بوش

در تحولات دو ماه گذشته در بحرین مسائلی رخ داده که شاید در هیچکدام از کشورهای عربی قیام دیده شاهد آن نبوده ایم و اگر استفاده افراطی از قوه قهریه علیه مردم بحرین نبود شاید تحولات به سمت و سوی دیگری سوق پیدا می کرد. در اینجا اراده ای بین المللی و منطقه ای برای عدم نتیجه گیری انقلاب بحرین دیده می شود که نمود آشکار آنرا می توان در لشکرکشی آل سعود مشاهد کرد.

حال نگاهی داریم به موارد نقض حقوق بشر در بحرین که در روزهای اخیر به تایید مجامع حقوقی بین المللی رسیده و واکنش شدید آنها را در پی داشته است:

الف) سرکوب مردم در اوج خشونت

- توسل به خشونت و استفاده نامتعارف از زور و تیراندازی عامدانه از فواصل بسیار نزدیک برای سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم.

- استفاده از گازهای سمی و تسلیحات نامتعارف علیه انقلابیون بحرینی که به موجب قوانین بین المللی به کار بردن آنها ممنوع است.

- بازداشت بی رویه و تصاعدی مردم به ویژه جوانان و انتقال آنان به اماکن نامعلوم.

- دستگیری و بازداشت قریب به 500 نفر از شهروندان بحرین تاکنون.

- ترور نوجوانی 15 ساله در یکی از مناطق مسکونی منامه که در مسیر عبور یگانهای نظامی قرار داشته است. بنابر این گزارش این نوجوان بحرینی به دور از اعتراضات و تظاهرات در حال حرکت به سوی محل سکونت خود بوده است.

- بازداشت و زندانی کردن بیش از 25 بانوی بحرینی به علت مشارکت در تظاهرات علیه رژیم آل خلیفه و تعرض به آنان از سوی نیروهای امنیتی.

- یورش ناگهانی و بدون اعلام قبلی به منازل مسکونی و بازرسی این اماکن همراه با بازداشت برخی از ساکنین منازل.

- محرومیت بیش از 150 ورزشکار بحرینی به اتهام مشارکت در تظاهرات از جمله "علاء و محمد حبیل" بازیکنان برجسته تیم ملی فوتبال بحرین.

- اخراج و برکناری بیش از 1300 نفراز شیعیان از کار و خانه نشین کردن آنان.

ب) نقض آشکار حقوق بشر در بیمارستانها

- ممانعت از اعزام کادر پزشکی و پرستاری برای امدادرسانی به مجروحان.

- دخالت گسترده نیروهای امنیتی و نظامی در بخش بیمارستانی که حتی در برخی موارد با یورش به این مراکز درمانی اقدام به کشتار مجروحین کرده اند.

- ربایش مجروحین از بیمارستانها و انجام عملیات ترور هدفمند.

- شناسایی و ترور کادر امدادی بیمارستانهای بحرین که در زمان حضور مردم در میدان لؤلؤ منامه به صورت خودجوش اقدام به درمان مجروحین گرفته بودند. در یکی از این گزارشها ترور و شهادت "بهیه العرادی" با اصابت گلوله مستقیم به سر به علت مشارکت در درمان مجروحین میدان لؤلؤ به اثبات رسیده است.

ج) تنگتر کردن دایره اختناق مذهبی و سیاسی

- یورش به مساجد و حسینیه ها و تخریب عامدانه اماکن مقدس اسلامی.

- ممانعت از برگزاری مراسم مذهبی به شیعیان و حمله به تجمعات عزاداران فاطمی در روزهای اخیر.

- جلوگیری از فعالیت گروههای سیاسی و تلاش برای انحلال احزاب مخالف رژیم آل خلیفه.

خاطرنشان می شود موارد آشکار نقض حقوق بشر که در بالا به آنها اشاره شد همگی در مدت زمان محدود دو ماهه رخ داده است که وضعیت آینده بحرین را با سوالات جدی مواجه کرده است. به واقع "حمد بن عیسی آل خلیفه" پادشاه ناآرام این روزهای بحرین در این اقدامات تا حدی خشونت به کار برده که بازگشت به گذشته را برای خود و رژیم اقلیتی اش در بحرین بسیار سخت کرده است.

این وقایع تلخ به سادگی از ذهن مردم بحرین پاک نخواهد شد تا جایی که می توان تاریخ مصرف این رژیم خودکامه را که در روزهای اخیر با کمک آل سعود رو به سرکوب بیشتر مردم آورده را تمام شده دانست.