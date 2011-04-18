محکومیت استفاده از بمب خوشه ای در لیبی/ همدردی با تروریستها

کشته شدن 44 نیروی سازمان ملل در جهان

"آلن لو روی" رئیس نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از کشته شدن 44 نفر از نیروهای خود در ماموریتهای کشورهای مختلف طی تنها 10 روز خبر داد که این تعداد در ماموریتهای سازمان ملل متحد در افغانستان، دارفور سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو کشته شده اند.

وی با بیان اینکه این آمار مربوط به دهه نخست ماه جاری میلادی است، ماموریتهای سازمان ملل در مناطق ناآرام جهان را دشوار و کاملا متفاوت از یکدیگر ارزیابی کرد.

محکومیت استفاده از بمب های خوشه ای در مصراته

سازمان دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد 26 فروردین ماه در بیانیه ای استفاده از بمب های خوشه ای در شهر مصراته واقع در 200 کیلومتری شرق طرابلس را محکوم کرد.

این سازمان اعلام کرد: بمب های خوشه ای تهدیدی برای غیرنظامیان محسوب می شود و مسئولان لیبی باید فورا استفاده از این نوع سلاح ممنوعه بین المللی را متوقف کنند و تمامی تلاش خود را برای تامین امنیت غیرنظامیان به کار گیرند.

همدردی سازمان ملل متحد و عفو بین الملل با منافقین

سازمان ملل متحد و سازمان عفو بین الملل با نادیده گرفتن تلاش دولت عراق برای اعمال حاکمیت بر تمام خاک خود از جمله اردوگاه اشرف و همچنین اقدامات خشونت آمیز منافقین علیه نیروهای عراقی، از کشته و زخمی شدن شماری از اعضای این گروهک تروریستی ابراز تاسف کردند.

" فرحان حق" سخنگوی سازمان ملل متحد گفت : ما از کشته شدن 34 نفر در اردوگاه اشرف و اطراف آن مطلع شده ایم و تلاش می کنیم به جزئیات بیشتری در این زمینه دست یابیم.

"مالکوم اسمارت" از اعضای عفو بین الملل نیز با نادیده گرفتن حق حاکمیتی دولت عراق و اقدامات خشونت طلبانه و غیر قانونی گروهک تروریستی منافقین به همبستگی با این گروهک پرداخت و گفت: مقامات عراقی چه بخواهند چه نخواهند در قبال امنیت و رفاه ساکنان اردوگاه(منافقین) مسئول هستند.

تشکیل دولت فلسطینی در مرزهای 1967 ممکن است

سازمان ملل طی گزارشی اعلام کرد تشکیلات خودگردان پیش شرطهای اعلام شده برای امکان بررسی استقلال فلسطین در چارچوب مرزهای 1967 را احراز کرده است.

طبق این گزارش پیش شرطهای لازم برای به رسمیت شناخته شدن فلسطین با توجه به شکل دهی نهادهای اجرایی، قضایی، بهداشتی و رعایت مسائل مالکیت، حقوق بشر و ایجاد زیرساختهای لازم در مناطق فلسطینی محقق شده و این منطقه مشکلی برای اعلام استقلال ندارد.

به این ترتیب انتظار می رود این موضوع در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر در دستور کار قرار گیرد، امری که به شدت نگرانی صهیونیستها را برانگیخته است.

افشای رسوایی اخلاقی ناظر پیشین تسلیحاتی سازمان ملل در عراق

دادگاهی در شهر پنسیلوانیا آمریکا "اسکات ریتر" ناظر پیشین تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را به عکسبرداری غیراخلاقی از کودکان متهم کرد.

بر این اساس درحالیکه دادگاه آمریکا ریتر را به تلاش برای برقراری ارتباط با دختر 15 ساله از طریق اینترنت متهم کرده است، وکیل ناظر پیشین تسلیحاتی سازمان ملل در عراق از آن به عنوان توطئه ای علیه موکل وی یاد می کند.