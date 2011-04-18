یک بشکه نفت فروخته نشده در خلیج فارس نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا غریبی در حاشیه برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی در نشستی خبری با بیان اینکه سال گذشته بخش عمده نفت خام ایران از طریق مناطق نفت خیز جنوب و میادین دریایی خلیج فارس به بازارهای بین المللی صادر شده است، متوسط صادرات نفت ایران در سال گذشته را 2 تا 2.1 میلیون بشکه در روز اعلام کرد و گفت: میزان صادرات نفت خام ایران مطابق با نظام سهمیه بندی اوپک انجام گرفته است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اعلام اینکه در حال 98 درصد نفت صادراتی ایران از طریق پایانه نفتی جزیره خارک به بازارهای بین المللی صادر می شود، تصریح کرد: در سه دهه گذشته در مجموع 2 میلیون بشکه به ظرفیت ذخیره سازی نفت خام ایران در پایانه های نفتی اضافه شده است.

این مقام مسئول با اشاره به ساخت 4 میلیون بشکه ظرفیت جدید ذخیره سازی نفت خام در پایانه خارک، تصریح کرد: با ساخت این مخازن جدید ظرفیت ذخیره سازی نفت در پایانه جزیره خارک تکمیل شده و برای ساخت مخازن جدید ایجاد پایانه های دیگری در دستور کار قرار گرفته است.

غریبی با اعلام اینکه در حال حاضر ایران حتی یک قطره نفت فروخته نشده بر روی آب در خلیج فارس وجود ندارد، تاکید کرد: سال گذشته با وجود صدور پنجمین قطعنامه سازمان ملل علیه صنعت نفت ایران میزان صادرات نفت خام ایران افزایش یافت.

وی با اعلام اینکه در سال 89 در مجموع حدود یکهزار و 100 نفتکش نفت خام صادراتی ایران را از جزیره خارک به بازارهای بین المللی منتقل کردند، بیان کرد: میزان پهلوگیری نفتکشها در پایانه نفتی خارک نسبت به سال 88 ، 200 برابر افزایش یافته است.

مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران با اعلام اینکه مطالعات مفهومی و مهندسی ساخت پایانه نفت و گاز بندر جاسک تا اردیبهشت ماه امسال به پایان می رسد، تاکید کرد: با ساخت این پایانه جدید علاوه بر دور زدن تنگه هرمز ظرفیت صادرات در پایانه های نفتی در خلیج فارس افزایش می یابد.